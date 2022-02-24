Son dakika: Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den! İşgalin başlamasının ardından halk şehri terk ediyor
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Son dakika: Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rusya ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri harekat başlattı. Rusya'nın işgal girişimi sonrası Ukrayna genelinde sıkıyönetim ilan edilirken, özellikle başkent Kiev yakınlarından bomba ve siren seslerinin yükseldiği aktarıldı. Adeta bir savaş atmosferinin yaşandığı Kiev'de sivil halkın araçlarıyla kenti terk etmeye başladığına ilişkin görüntüler servis edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanımasıyla başlayan gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. Rusya ordusu Donbas bölgesine bu sabah itibarıyla özel bir askeri harekat başlatırken, operasyon emrini Putin, "Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak. Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil. Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır. Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek. Rus halkının desteğine güveniyorum" dedi.
Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti. Zelenskiy yaptığı açıklamada "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız. Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik. Rusya, altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu" dedi.
Rusya'nın başlattığı harekat sonrası Donbas ve başkent Kiev'den bomba ve siren seslerinin geldiği aktarılırken, Kiev halkının yaşanan gerilim sonrasında kenti terk etmeye başladığına ilişkin görüntüler servis edilmeye başlandı.
Öte yandan operasyonun başlaması ile birlikte hem Donbas'ta, hem de Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehirlerinde büyük patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.