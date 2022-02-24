Son dakika: Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den! İşgalin başlamasının ardından halk şehri terk ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanımasıyla başlayan gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. Rusya ordusu Donbas bölgesine bu sabah itibarıyla özel bir askeri harekat başlatırken, operasyon emrini Putin, "Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak. Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil. Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır. Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek. Rus halkının desteğine güveniyorum" dedi.

UKRAYNA'DA SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti. Zelenskiy yaptığı açıklamada "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız. Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik. Rusya, altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu" dedi.

BAŞKENT KIEV'DE BOMBA VE SİREN SESLERİ

Rusya'nın başlattığı harekat sonrası Donbas ve başkent Kiev'den bomba ve siren seslerinin geldiği aktarılırken, Kiev halkının yaşanan gerilim sonrasında kenti terk etmeye başladığına ilişkin görüntüler servis edilmeye başlandı.

ART ARDA PATLAMALAR YAŞANIYOR

Öte yandan operasyonun başlaması ile birlikte hem Donbas'ta, hem de Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehirlerinde büyük patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.