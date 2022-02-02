Son dakika: Fotoğrafları Bakan Soylu paylaştı! Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü - Haberler
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Son dakika: Fotoğrafları Bakan Soylu paylaştı! Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü

Haberler.com, Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında ayakkabıları çıkartılıp elbiseleri soyulan ve Yunan birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiği duyurdu. Kan donduran fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" ifadesini kullandı.

Yunanistan sınırından kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Yunan sınır birliklerinin ayakkabılarını ve kıyafetlerini çıkarttığı göçmenler soğuktan donarak hayatını kaybetti. Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen ise Keşan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İpsala Yunanistan Sınırı'nda birlikler tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak öldüğünü kaydetti.

Son dakika: Fotoğrafları Bakan Soylu paylaştı! Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin"

Son dakika: Fotoğrafları Bakan Soylu paylaştı! Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü

Bakan Soylu, 2 gün önce sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "02.02.2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12'ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur."

İşte Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğraflar;

Son dakika: Fotoğrafları Bakan Soylu paylaştı! Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü

Son dakika: Fotoğrafları Bakan Soylu paylaştı! Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü

Son dakika: Fotoğrafları Bakan Soylu paylaştı! Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü

Son dakika: Fotoğrafları Bakan Soylu paylaştı! Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, Süleyman Soylu, Yunanistan, Göçmen, Hassas İçerik, Güncel, Haber

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Yorumlar (4)

TT:

Geri iten birliği vurarak uyaralım...

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Saim Kaya:

Bu insalik değil bu. Allah kahreylesin yerle bir etsin Allah daha beteretsin yunanistani Rabbim kimsenin ahini kimseye birakmaz

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Abdullah Atik:

İnsan oğluna Zülüm yapanlar, önce bu dünyada cezasını cekecektir..

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