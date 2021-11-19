Son Dakika! Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem

AFAD saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'ta da hissedildi. Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

ENKAZ ALTINDA KALAN 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Erzurum Valisi Okay Memiş, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.

BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun.'' dedi.

"DUVARLAR YIKILMIŞ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, A Haber'e yaptığı açıklamada, "5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaymakam beyle görüştüm henüz bir haber yok. Buradaki evler tek katlı evler. Duvarların yıkıldığını söyledi. AFAD kurtarma ekiplerimizi yola çıkardık. İnşallah acılı bir haber almayız. Bölgede neler yapabiliriz onun hazırlığındayız. Gerekenleri yapacağımızı ifade ederim." dedi.

"ERZURUM FAYLARIN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE"

CNN Türk canlı yayına katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum fayların yoğun olduğu bir bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş ve gelecekte de olabilecek bir bölge. 5 büyüklüğündeki bir deprem ülkenin çoğu yeri için şaşırtıcı değildir. Türkiye bir deprem ülkesi. Gelecekte de bu tür depremleri çok sık yaşayacağız, yaşıyoruz da zaten" ifadelerini kullandı.

DÜZCE DE SALLANMIŞTI

Öte yandan önceki gün de 5 büyüklüğünde bir deprem Düzce'de meydana gelmişti. Şiddetli sarsıntı büyük korku yaratmış, can ve mal kaybı yaşanmıştı. Son iki haftada Konya ve Malatya'dan da aynı büyüklükte deprem haberler i gelmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet