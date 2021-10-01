DENİZLİ (Haberler.com) - Son Dakika olarak Denizli'de gerçekleşen deprem ile ilgili detaylar araştırılmakta. Vatandaşlar konu ile ilgili "Son Dakika: Denizli deprem mi oldu? 1 Ekim Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler!" sorularını aratmakta. Denizli'de meydana gelen deprem ile ilgili Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri ile kaç şiddetinde, nerede, büyüklüğü ne? gibi soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DENİZLİ DEPREMİ KAÇ ŞİDDDETİNDE?

Denizli'nin, Serinhisar ilçesinde 1 Ekim 2021 Cuma saat 16.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk açıklamalara göre bu depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, 7.17 (KM) derinliğinde olması nedeniyle büyük korku yarattı.

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DENİZLİ AFAD VERİLERİ

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KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

DENİZLİ KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

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