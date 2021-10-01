Son Dakika: Denizli deprem mi oldu? 1 Ekim Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Denizli deprem mi oldu? 1 Ekim Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Son Dakika: Denizli deprem mi oldu? 1 Ekim Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler!

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de her gün birçok kez ufak sayıda deprem olmaktadır. Bu depremlerin 3.5 üzerinde olanları vatandaşlar tarafından hissedilmekte ve geçmişteki kötü tecrübelerden dolayı büyük korku yaratmaktadır. Bu bağlamda son gerçekleşen deprem Denizli'de meydana geldi. Peki, 1 Ekim Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler!

DENİZLİ (Haberler.com) - Son Dakika olarak Denizli'de gerçekleşen deprem ile ilgili detaylar araştırılmakta. Vatandaşlar konu ile ilgili "Son Dakika: Denizli deprem mi oldu? 1 Ekim Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler!" sorularını aratmakta. Denizli'de meydana gelen deprem ile ilgili Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri ile kaç şiddetinde, nerede, büyüklüğü ne? gibi soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DENİZLİ DEPREMİ KAÇ ŞİDDDETİNDE?

Denizli'nin, Serinhisar ilçesinde 1 Ekim 2021 Cuma saat 16.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk açıklamalara göre bu depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, 7.17 (KM) derinliğinde olması nedeniyle büyük korku yarattı.

AFAD VERİLERİ Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Son Dakika: Denizli deprem mi oldu? 1 Ekim Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler!DENİZLİ AFAD VERİLERİ

DENİZLİ DEPREMİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Son Dakika: Denizli deprem mi oldu? 1 Ekim Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler!DENİZLİ KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Umut Meraş Abdullah Avcı Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Denizli deprem mi oldu? 1 Ekim Denizli'de kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:55:17. #1.17#