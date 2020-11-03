Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, "Yıkılmış, yıkılacak durumlarda bulunan eşyalarını kurtaramayacak durumda olan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı, evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardımda bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"110 VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI"

Yükselen deniz suyuyla birlikte boğulan bir vatandaşımızla birlikte 110 vatandaşımızın cansız bedeni çıkarılmıştır. Enkaz altından sağ çıkarılan vatandaşımız sayısı şu an itibarıyla 107'dir.

"UMUDUMUZU KAYBETMEYECEĞİZ"

Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bölgede 44 tanesi 4'ün üzerinde olmak üzere 1600'e yakın artçı sarsıntı kaydedilmiştir. Yükselen deniz Seferihisar'ın Sığacık mahallesini 1 metrelik suyun altında bırakmış, 43 tekne karaya oturmuş, 40'ı kurtarılmıştır.

"KURUMLARIMIZ TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMİŞTİR"

İçişleri Bakanlığımız, AFAD, polis, jandarma, sahil güvenlik, Çevre Şehircilik Bakanlığımız sahadır. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımız imkanlarını seferber etmiştir. Adalet Bakanlığımızın yakın takibiyle yargı yıkılan ve ağır hasarlı binaların soruşturmalarına başlamıştır. Milletimizin kara gün dostu Kızılay ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu gece gündüz sahadadır.

DEPREMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Depremle ilgili çalışmalar için çeşitli kamu kurumlarımızın 8 bin personeli 1200 aracı İzmir'de görevlendirilmiştir. Evleri hasar gören, evlerine girmek istemeyenler için 2700 çadır kurulmuş, battaniye ve ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir. Çadır kentlerde 6700 civarında vatandaşımız barınıyor.

Kamuya ait tüm yataklı kurumların imkanları da İzmir halkının istifadesine sunulmuştur. Bayraklı'da 1000 adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya başladık. 20 gün içinde kullanıma hazır hale getiriyoruz. Yıkılmış, yıkılacak durumlarda bulunan eşyalarını kurtaramayacak durumda olan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı, evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardımda bulunuyoruz. Kurumlarımıza kaynak göndermiştir.

İzmir depreminde işleri yıkılan, işyeri yıkılan veya ağır hasar gören, denizin taşması sebebiyle işyeri sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir. Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit kredileri faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelendi.

İzmir'de çeşitli derecelerde hasarlı ve yıkılmış 530'a yakın, Manisa'da ise 16 bina bulunuyor. En çok hasar Bayraklı, Bornova, Aliağa ve Seferihisar ilçelerimiz takip ediyor. Gereken işlemler süratle yapılmaktadır. Deprem konutları inşaatına 1 ay içerisinde başlıyoruz. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 3500 konutluk inşaatları bulunuyor. İzmir'de TOKİ vasıtasıyla yapılıp teslim edilen konut sayısı 16 bin 776'dır.

İzmir'de 17 bin 464 binanın yıkımı gerçekleşmişti. Yeteri sayıda deprem konutunu buna ilave edeceğiz. Kalan riskli binaların yıkımını en kısa sürede bitireceğiz. Hastanelerimiz başta olmak üzere tüm kamu binalarında az hasar tespiti dışında hasar olmadığı görülmüştür. Türkiye'nin bir deprem hattı üzerinde bulunduğunu yaşadığımız deprem bir kez daha hatırlatmıştır. İzmir'den önce Elazığ ve Malatya daha evvel Van depremi ile sarsılmıştık. Büyük Marmara depremi felaketinin izleri hala yüreğimizde canlıdır.