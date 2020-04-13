Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Güncel

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini belirten Erdoğan, "17 Nisan saat 24.00'ten 19 Nisan saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak" ifadelerini kullandı.

13.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyayı pençesine alan bu salgının, sağlık, gıda, güvenlik başta olmak üzere etkilerini yakından takip ediyoruz. Ülkemiz uluslararası alanda takdir edilen olumlu yönde ayrışma içerisindedir. Hastalığın tedavilerinde, hastane, doktor, personel, malzeme, ilaç gereç gibi hususlarda iyi durumdayız, hiçbir eksiğimiz yoktur.

"RAKAM 39 MİLYONA ÇIKACAKTIR"

Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. 83 milyonluk bir ülkede böylesine büylük hizmetleri yürütmek kolay değildir. Mutlaka aksaklıklar oluyordur. Önemli olan aksaklığın yokluktan kaynaklanmamasıdır. Pekçok ülkede maske gibi en basit ürünlerin bırakınız tüm vatandaşlara dağıtımını, sağlık personeline temininde zorluk çekiyor. Bu bakımdan hamdedecek bir konumda bulunuyoruz. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Bugüne kadar eczanelerden dağıtılmak üzere 32 milyon vatandaşımıza sağlık bakanlığı tarafından doğrulama kodu gitmiştir. Bu rakam perşembe günü 39 milyona çıkacaktır.

TEST-VAKA ORANIMIZ AŞAĞI YÖNLÜDÜR

Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en baştaki ülkeler arasında yer alıyoruz. Salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Test oranımız-vaka oranımız aşağı yönlüdür. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı.

"SOYLU'NUN İSTİFASINI KABUL ETMEDİK"

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sorumluluğu üstlenmesini takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmedik.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek. 17 Nisan saat 24.00'ten 19 Nisan saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyar 612 milyon lira bağış gerçekleşti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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