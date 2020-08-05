ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE EŞİNİN BIÇAKLADIĞI KADIN, YARDIM İSTEDİ
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ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE EŞİNİN BIÇAKLADIĞI KADIN, YARDIM İSTEDİ

Son dakika güncel haberine göre Antalya'da yaşayan 3 çocuk annesi E.S. (32), boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı olan G.S. tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı.

05.08.2020 08:40 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:47

Antalya'da yaşayan 3 çocuk annesi E.S. (32), boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı olan G.S. tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Eşinin serbest bırakılmasına tepki gösteren E.S., "Benim can güvenliğim yok, tutuklanması için ölmem mi gerekiyor" dedi.
Antalya'da yaşayan E.S., 2013 yılında G.S. ile evlendi. E.S.'nin bu evlilikten çocukları M.S. (5), E.S. (7) ve E.S. (2) dünyaya geldi. Evliliğin üzerinden geçen yaklaşık 6 ayın ardından iddiaya göre G.S., eşine şiddet uygulamaya başladı.
'YA GELECEKSİN YA ÖLECEKSİN'
G.S.'nin ailesinin evini satmasının ardından aile, E.S.'nin annesi olan S.O.'nun evinin alt katına taşındı. G.S. burada E.S.'nin babasının banka hesabındaki parayı ve emekli maaşını haber vermeden çekti. Bu olayla birlikte yaşanan tartışmanın ardından E.S. artık birlikte olmak istemediğini söyledi. Evden ayrılan G.S., bir süre sonra eşine tehdit mesajları atmaya başladı. İki tabanca fotoğrafının yer aldığı mesajlarda da 'Ya geleceksin ya öleceksin' yazdı.
BIÇAĞI KALBİNE SAVURDU
Ölüm tehdidi içeren mesajların ardından E.S.'nin yargıya başvurmasıyla, G.S. hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildi. Bunun üzerine 30 Haziran Perşembe günü E.S. evde temizlik yaptığı sırada G.S. evin arka duvarının olduğu yere geldi. Burada pencerede bulunan telleri yırtarak eve giren G.S., 3 çocuğunun gözü önünde, temizlik yapan kadına bıçakla saldırdı. G.S.'nin bıçağı kalbine doğru savurduğunu gören E.S. can havliyle dönünce bıçak sol koluna girdi.
BIÇAKLADI, SERBEST BIRAKILDI
Kan içerisinde kalan kadın şoka girerken, G.S. bu sırada 'Benimle barışacaksın' diyerek tehditlerine devam etti. E.S. kurtulmak için barışacağını söyleyince G.S. suç aleti bıçağı kadının eline vererek 'Ben yaptım diyeceksin' diyerek, evden uzaklaştı. Hastaneye giden kadın tedavisinin ardından G.S.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan G.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'EVİ SATIP KUMAR OYNADI'
Evliliklerinin üzerinden 6 ay geçmesinin ardından kavgalarının başladığını söyleyen E.S., "Kavgalar sırasında evdeki eşyaları fırlatıyor, kırıyordu. İlk çocuğumun doğumunun ardından bana da şiddet uygulamaya başladı. Bir süre sonra evimizi satıp kumar oynayarak parayı harcadı. Babasının verdiği parayı ve bankadaki parayı da harcadı. Parayı neden harcadığını sorduğumda bana şiddet uyguluyordu. Annemlere zarar verecek diye susuyordum" dedi.
TEHDİT MESAJLARI ATMAYA BAŞLADI
Birlikte olmak istemediğini söyleyince G.S.'nin tehdit mesajları atmaya başladığını söyleyen E.S., "En son annemin evinin altına taşındık. Son olarak babamın kredi kartından haber vermeden yüklü miktarda para ve emekli maaşını çekmiş. Bunun ardından artık birlikte olmak istemediğimi söyledim ve evden ayrıldı. Ardından bana 'Benimle geleceksin. ya benimsin ya da öleceksin. Seni bırakmam' şeklinde tehdit mesajları atmaya başladı. İstemiyorum dememe rağmen ısrarla mesajlar atmaya devam etti" diye konuştu.
BIÇAKLADI, 'BENİMLE BARIŞACAKSIN' DEDİ
Koluna saplanan bıçağın 10 santimetre derine girdiğini söyleyen E.S., "Geçen perşembe günü evde kimse olmadığı sırada evde temizlik yapıyordum. Bu sırada evimiz giriş katta olduğu için, pencereden eve girmiş. Kapıda bir karartı fark ettim, hemen üstüme atladı zaten. Elindeki bıçağı da görmedim. Bıçağı bana doğru savurdu, o sırada kolumu çekmemle kalbime doğru gelen bıçak koluma saplandı. Bıçak 10 santimetre derine girmiş. Kan içerisinde kalmama rağmen beni bırakmadı. Yatağa oturtup 'Benimle barışacaksın' demeye başladı" dedi.
'ÖLMEMİ Mİ BEKLİYORLAR'
Can güvenliği olmadığını ve korktuğunu söyleyen E.S., "Bıçağı elime verdi ve 'Ben yaptım diyeceksin' dedi. Barışacağımı söyleyince beni bıraktı. Yoksa öldürecekti. Önce hastaneye gittim, ardından şikayetçi oldum. Ama onu hemen serbest bırakmışlar. Benim can güvenliğim yok, korkuyorum, çocuklarım var ne yapacağımı bilemiyorum. Benim ölmemi mi bekliyorlar onu içeriye almak için. Şimdi bir şey yapmadıktan sonra ne yapayım. Evden dışarı zor çıkıyorum" diye konuştu.
'BİZ ÖLÜMÜMÜZÜ DEĞİL ECELİMİZİ BEKLİYORUZ'
E.S.'nin annesi S.O. ise "Camdan girip kızımı bıçakladı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet büyüklerine sesleniyorum bize yardım etsinler. Biz ölümümüzü değil, ecelimizi bekliyoruz. Ben pazarda olduğum sırada eve gelip çocuğumu bıçaklayıp, bıçağı da eline tutturmuş. Eve geldim 3 çocuk bana sarılarak ağlamaya başladı ve 'Anneanne babam annemi bıçakladı' dediler. Kan kokusundan evin içerisine giremiyorum. Nerede bu adalet? Biz bu kişinin yargılanmasını istiyoruz. Korkumuzdan uyuyamıyoruz, sokağa çıkamıyoruz" dedi.

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ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE EŞİNİN BIÇAKLADIĞI KADIN, YARDIM İSTEDİ

Kaynak: DHA

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