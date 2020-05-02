Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı

Son dakika: Bitlis'te Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı.

Bitlis'te "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında PKK'lı teröristlerle yaşanan sıcak temasta, 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.