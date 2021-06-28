Son dakika... Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar

Son dakika... Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da otomobilinde ölü bulunan Ahmet Uluğmayan'ın (52), gün içerisinde birlikte gezdiği 4 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'da otomobilinde ölü bulunan Ahmet Uluğmayan'ın (52), gün içerisinde birlikte gezdiği 4 kişi gözaltına alındı. Fenalaşan Uluğmayan'ın eşyalarını çalıp kaçtıklarını itiraf eden şüpheliler, 'nitelikli yağma' ve 'ölüme terk etmek' suçlarından tutuklandı.

Manavgat ilçesinde cumartesi akşam saatlerinde evden ayrılan Ahmet Uluğmayan'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusu yaptı. Yakınları, böbrek yetmezliği, kalp, karaciğer yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden birkaç gün önce taburcu edilen Uluğmayan'ın hayatından endişe ettiklerini belirtti. Uluğmayan, pazar günü saat 19.30 sıralarında, D 400 karayolu kenarında bir restoranın önünde otomobilinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekibinin yaşamını yitirdiğini belirlediği Uluğmayan'ın cenazesi morga konuldu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDUAhmet Uluğmayan'ın ölümünü şüpheli bulan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla araştırma başlattı. Otomobilin bulunduğu yerin yakınlarındaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, aracında Uluğmayan ile birlikte 4 kişinin daha bulunduğunu tespit etti. Bu kişilerin arıza yapan aracı itip D 400 karayolunun kenarına getirerek bıraktıkları, bu sırada Ahmet Uluğmayan'ın da otomobilin ön yolcu koltuğunda oturduğu belirlendi.ŞÜPHELİLER YAKALANDIJandarma ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüpheliler A.A., Ş.P., M.D. ve F.U.'yu ilçe merkezinde yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, ölen Ahmet Uluğmayan'ın cep telefonu, sim kartı ile Uluğmayan'ın oğluna ait cüzdan, kredi kartları, kimlik kartı ele geçirildi.RESTORANIN ÖNÜNDE BIRAKIP KAÇMIŞLARGözaltına alınan şüpheliler, jandarmada verdikleri ifadede, Ahmet Uluğmayan ile olay günü sabah gezmeye çıktıklarını, akaryakıt aldıklarını, alışveriş merkezinden alışveriş yaptıklarını ve yemek yediklerini anlattı. Bir süre sonra Uluğmayan'ın araçta fenalaşıp istifra ettiğini söyleyen şüpheliler, bu sırada otomobilin de arıza yaptığını öne sürdü. Şüpheliler, otomobili ve içindeki Uluğmayan'ı karayolunun kenarındaki restoranın önüne bırakıp kaçtıklarını, araçtaki kimlik, telefon, cüzdan ve kredi kartlarını aldıklarını itiraf etti.TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'nitelikli yağma' ve 'ölüme terk etmek' suçlarından tutuklandı.


Son dakika... Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Son dakika... Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Son dakika... Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Son dakika... Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Halit Ergenç Şeyma Subaşı
Spor Mert Müldür Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 11:52:49. #1.16#

title