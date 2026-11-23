Kahramanmaraş'ta eşi hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 78 yaşındaki kadın, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Yatalak eşi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yatalak eşi Hüseyin Kaplan ile yaşayan Sultan Kaplan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yatalak olduğu öğrenilen Hüseyin Kaplan ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sultan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.