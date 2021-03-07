Son dakika... Bakan Koca, Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadının hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı
07.03.2021 03:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 04:02
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Bir kadının sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil ekibimiz 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin