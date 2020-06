Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Bunlar teröristlerin son çırpınışları Son dakika gelişmesine göre Cizre karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önceki gün Silopi ilçesinde yol yapımında çalışan 4 işçinin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili olarak, "Bunlar teröristlerin son çırpınışları. Kendileri de bunun farkında.

Şırnak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik tarafından karşılandı. Cudi dağında bulunan Şırnak-Cizre karayolu şantiyesini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, önceki gün Silopi ilçesi Kürtik Tepe mevkisinde yol yapımında çalışan 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak, "Burada elim bir terörist saldırı oldu. 4 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınların baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bunlar teröristlerin son çırpınışları. Kendileri de bunun farkındalar. Askerimiz gerekli cevabı misliyle verecektir ve vermektedir" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlı, Cizre-Şırnak şantiyesinde incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Şırnak genelinde son 18 yılda 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaptığımız yollar akarsu gibidir. Gittikleri yerlere canlılık getirir, güzellik getirir, hareket getirir. Buradaki sosyal yaşamı aktifleştirir, istihdam sağlar. Tüketimi, ticareti arttırır. O yüzden bu yatırımlar çok önemli. Ülkemizin her noktasında ilmek ilmek işliyoruz. Her noktasında bir çalışmamız, bir çabamız var. Bu da halkımızın, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.'YILLARDIR SÜREN SIKINTIYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ'Çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Bulunduğumuz şantiye Şırnak-Cizre şantiyesi. Yıllardır süren bir sıkıntıyı bitirmek üzereyiz. Aslında yol trafiğe açıldı. İnşallah sıcak asfaltını da bu yıl içerisinde tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşımıza konforlu bir yol sağlayacağız. En iyi hizmeti vermenin çabası içerisindeyiz. Devam eden projelerimizin bir an önce bitirilmesi ve yeni yapacağımız projeleri beraber istişare ederek, onların planlamasını yapacağız."ŞIRNAK-CİZRE YOLU

1998 yılından beri terör saldırıları nedeniyle bitirilemeyen duble yol, 700 ve 800 metre uzunluğundaki 2 tünel ile 365 metre uzunluğundaki bir viyadükle tamamlandı. Yolun tamamlanmasıyla 45 dakika olan Şırnak-Cizre arası 15 dakikaya düştü. Tünellere, 2017'de yol güvenliğini sağlarken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page'nin adı verildi.

