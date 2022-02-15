Son dakika! Bahçeli, 6 liderin tarihi zirvesine elindeki karikatür üzerinden sert çıktı: Zillet ittifakı bölücülük ittifakıdır

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6 MUHALEFET LİDERİNE ÇOK SERT ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde 6 muhalefet partisi liderinin Ankara'da gerçekleşen ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için nihai kararlar aldığı toplantıya sert çıkan Bahçeli, "Zillet İttifakı" olarak nitelendirdiği 6 lidere eline aldığı karikatür üzerinden ateş püskürdü.

"ZİLLET İTTİFAKI BÖLÜCÜLÜK İTTİFAKIDIR"

Bahçeli, "Yatıyor güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar, kalıyor diyorlar. Hedefleri, politikaları yok, cumhurbaşkanı adayları yok. Zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamında 6+1 formatında buluştular. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme amacından başka hedefi olmayanların bir dağılma içinde oldukları belli olmuştur. Zillet ittifakı havlu atmıştır. 5,5 saatlik görüşmenin ardından yapılan açıklamada yeni hiçbir şey yoktur. Zillet İttifakı bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır. Türkiye düşmanlarının ve HDP'nin gözetimi ve denetimi altındadır. 28 Şubat'a gün verilmesi tesadüf değildir" dedi.

Faturalardaki yüksek tutarlara da değinen Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı rahatsız etmiş, sanayi tesislerimiz de bu rahatsızlığa ortak olmuştur. Elektriği satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketleridir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri ise EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurum düzenlemeyi yeni baştan ele almalıdır.

6 muhalefet partisi liderinin geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

"DENETİM YETKİSİ TEDAŞ'A VERİLMELİDİR"

Özel dağıtım şirketleri karlılıklarını artırabilmek için kestirme yollara tevessül etmektedir. Yetersiz ve niteliksiz personel çalıştırılması, bakım işlemlerinin yapılmaması gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır. Isparta'da yaşanan kesintilerinin sebebi burada aranmalıdır. Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a verilmelidir. 2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Kamuya elektrik dağıtımının devlet eliyle, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. Elektrik üretimi ve dağıtımı milli bir konudur. İnsanlarımızı elektrik faturalarının ablukasından çekip çıkarmak ortak mükellefiyettir.

KILIÇDAROĞLU'NA FATURA TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı'nın fatura ödemeyeceğim sözü ise bir isyan teşebbüsünün mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemem' çıkışı bir provokasyondur. Elektriğe gelince fatura ödemekten köşe bucak kaçanların, İstanbul'da su faturalarının zamanında ödenmesini istemesi çelişkidir.

Yeni adımlar atacağından bahsetmişsin, layık olduğun cevabı hemen alırsın. CHP Genel Başkanı, Kandil'e uzak ve mesafeli hiç değildir. CHP'nin trafosu, ana şebekesi Kandil'dir. Türk milleti teröristlerin Kandil'ine Türk bayrağını dikecek, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'ini de başına geçirecek."