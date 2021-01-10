Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Son dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabından uyuşturucu kullanırken yaptığı paylaşım tepki çekti. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalandı.
BABASI DA YARDIMCI OLDUĞU İDDİASI İLE GÖZALTINDA
Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Öte yandan madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da ekipler tarafından gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
"İŞLEMLER DEVAM ETMEKTEDİR"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da dün yaptığı açıklamada "Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen'in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir" denilmişti.
NE OLMUŞTU?
3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı olduğu söylenen Ümitcan Uygun tarafından cesedi bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli gösterilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.
"ÖLÜMÜMDEN MÜGE ANLI SUÇLUDUR"
Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü.
14 Ekim'de Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada, Çakır'ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli Ümit Can Uygun olduğu netleşmişti. Yeniden ifade veren Çakır'ın anne ve babası, Ümit Can Uygun ve çevresine işaret etmişti. Olay yeri inceleme raporuna göre, evde biri kırık iki alkol şişesi bulunmuş, Çakır'ın bacaklarında da morluklar tespit edilmişti.
ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Çakır'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp raporu istenmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi.
Raporda Çakır'ın otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edilmişti.