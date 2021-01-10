Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Son dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabından uyuşturucu kullanırken yaptığı paylaşım tepki çekti. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalandı. BABASI DA YARDIMCI OLDUĞU İDDİASI İLE GÖZALTINDA Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Öte yandan madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da ekipler tarafından gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. "İŞLEMLER DEVAM ETMEKTEDİR" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da dün yaptığı açıklamada "Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen'in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir" denilmişti. Aleyna Çakır