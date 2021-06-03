Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz
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Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, müzisyenlere mesaj verdi. Çelik, "Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Toplam destek 250 milyon liralık destek verilmiş olacak. Tiyatrolara turne desteği söz konusu olacak. 1-30 Ağustos arasında 37 milyon liralık destek vereceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar;

"TERÖR ÖRGÜTÜNE YAPILAN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

"Burada sadece birtakım vekalet, enerji savaşlarına, güç ilişkilerine dönük olarak terör örgütlerinin çeşitli hareketleri söz konusudur. DEAŞ'a karşı hareket ediyor diye PKK'yı meşrulaştırılan, yarın bir gün başka bir terör örgütüne karşı olduğu için DEAŞ'ı meşrulaştıracaklardır. Terör örgütü mevzi kaybettikçe siviller, tarihi kültürel yapılar hedef alıyor diye propaganda yapmaktadır. Geçmişte Mehmetçiğe, TSK'ya bu yönde atılan iftiraların hepsi tek tek çürütülmüştür. Bu propagandaların en çok müşteri bulduğu yerler terör örgütlerine destek vermekte çekinmeyen ülkelerdir. Eren operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor. PKK terör örgütüne çok ağır zaiyatlar veriliyor. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı 570'e yakın, FETÖ'ye 5 bine yakın operasyon gerçekleştirilmiştir. TSK, Emniyet, Jandarma personelimiz kahramanca görevinin başındadır.

Her geçen gün berraklaşan şey şudur, bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları olarak kullanarak bir sonuca varmayı düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütüne destek verenler sadece bu utançla karşı karşıya kalacaktır.

"MÜZİSYENLERE DESTEK SÜRECEK"

Pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Burada istiyoruz ki herkes olumlu etkilensin. Bu çerçevede çeşitli sektörlere Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla destek devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçı, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği destek önemlidir. 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Müzisyen arkadaşlarımıza destek sürecektir. Tüm sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tiyatrolarımıza verilen destek önemli. Şimdiye kadar 37 milyon destek sağlandı. 1 Temmuz-20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon turne desteği olacak.

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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