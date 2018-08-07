Son Dakika! ABD'den Kritik Görüşme Sonrası Türkiye Açıklaması: Diyaloğun Önemine Güveniyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinin ve birebir görüşmelerin, Papaz Andrew Craig Brunson konusu adına önemli bir işaret olduğunu belirtti.

ABD'DEN RAHİP BRUNSON İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Sözcü Nauert, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DİYALOĞUN ÖNEMİNE GÜVENİYORUZ"

Nauert, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmeye atıf yaparak, "Telefon görüşmesi yapmış olmak önemli bir işaret. Sohbet etmiş olmaları kesinlikle zarar vermez, biz bu yüzden diyaloğun önemine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

"ANLAŞMAYA VARILDI MI" SORUSU

Türkiye ile ABD arasında bir anlaşmaya varılıp varılmadığı hakkındaki bir soruya ise Nauert, "Eğer bir anlaşmaya varılmış olsaydı Papaz Brunson ve diğer Amerikalılar burada, evlerinde olurlardı." şeklinde yanıt verdi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME KONUSUNDA DETAYLI BİLGİ VERMEKTEN KAÇINDI

Brunson konusunda "çok gayret gösterdiklerini" belirten Nauert, Türk ve ABD'li heyetler arasında Washington'da yapılması beklenen görüşme hakkında bilgi vermekten kaçındı.