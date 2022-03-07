Son dakika! 6 yaşındaki kız çocuğunu yaralayıp, babasını öldüren şüphelilerden biri polis baskınında intihar etti

ADANA'da otomobilde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu B.E.'yi yaralayıp, babası Kayhan Erkara'yı (37) öldüren cinayet şüphelilerinden Mustafa Okay, Mersin'de polis baskını sırasında intihar etti. Diğer 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, 6 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında kızı ile gezdikten sonra otomobiliyle evinin önüne gelen Kayhan Erkara, otoparka gireceği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Kayhan Erkara'nın hayatını kaybettiği, kızı B.E.'nin ise bacağından yaralandığı belirlendi. Küçük çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet şüphelilerden Mustafa Okay, yakalanacağını anlayınca polislere önce tabanca ile ateş açtı, ardından da başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Diğer iki şüpheli Hikmet D. ve Hilmi G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Okay'ın cansız bedeni, savcı ve polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken, Adana'ya getirilip, sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.