Somalili genç kız Türk doktorlarına emanet

SOMALİ'de ateşin üzerine düşerek yanan genç kız, tedavisi için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

SOMALİ'de ateşin üzerine düşerek yanan genç kız, tedavisi için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Vücudu büyük oranda yanan genç kız Türk doktarlara emanet.

Somali'de yaşayan 18 yaşındaki Ayan Nur Ali Roho Hersi, evinin önünde epilepsi nöbeti geçirdi. Baygınlık geçiren talihsiz kız, yakılan ateşin üzerine düştü. Ateşin içinde bir süre kalan genç kız, yakınları tarafından kurtarıldı. Yüzünde ve boynunda üçüncü derece yanıklar oluşan Ayan Nur, Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ayan Nur, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Genç kızın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Tedavi Merkezi'ne nakli sağlandı. 1 ay yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ayan Nur'un geçirdiği ameliyatlarda vücudundan ve kafasından alınan parçalar yüzüne nakledildi. Bir süre daha yoğun bakımda kalan Ayan Nur, 10 gün önce servise alındı. Genç kızın sağlık durumu hakkında bilgi veren doktorları, Ayan Nur'un tedavi sürecinin iyiye gittiğini söyledi. Ayan Nur'un ağabeyi Abdullah Muhammed Ali Roho Hersi Türkiye'ye çok teşekkür ettiğini belirtti.

"ÖZEL AMBULANS UÇAKLA TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş, Ayan Nur'un Türkiye'ye transfer süreciyle ilgili, "Hastamızın Somali'de, alev yanığı sonrası Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra oldukça ileri seviye yüz yanıkları olduğu için Türkiye'ye nakli planlanıyor. Biz de Kartal Şehir Hastanesi olarak sağlık turizmi alanında önce çıkan tesislerden biri konumunda hastayı kabul ettik. Özel ambulans uçakla transferini gerçekleştirdik. Hastamızı kabul ettiğimizde oldukça ciddi, üçüncü seviye yanıkları vardı. Bunlarla ilgili bir seri ameliyat geçirdi. Grefleme dediğimiz adeta yeniden bir yüz yapıldı. Bu tedavi süreci oldukça uzun. Yaklaşık 45 gündür yatıyor hastanemizde. Kartal Şehir Hastanesi olarak hem ekipman, hem teknoloji, hem de insan gücü olarak oldukça üst seviyede hizmet verdiğimiz için bu tarz üst seviyede nitelikli hizmet gerektiren hastaları kabul ediyoruz ve tedavi ediyoruz. Şu an Ayan Nur geldiğine göre iyi durumda. Bir süre daha belli tedavi planlarımız var. Yaptıktan sonra inşallah ayakta ülkesine göndermeyi düşünüyoruz" dedi.

Konuşmasına devam eden Altıntaş, "Ayan Nur'un takibi esnasında bugün Somali Büyükelçisi Sayın Süleyman Muhammed Kar, Ayan Nur'u ziyaret etti. Durumu ve tedavisi hakkında bilgiler verdik. Bizlere teşekkürlerini iletti. Bir kardeş ülke olarak Somali Türkiye kardeşliğini bu tarz hizmetlerle devam etmeyi planladığımızı ilettik" diye konuştu.

"BURNU, KULAKLARI, DUDAKLARI, TÜM GÖZ KAPAKLARI TAMAMIYLA YANMIŞTI"Yara ve Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gaye Filinte, genç kızın sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili, "Hasta bize yüzünde tam kat dediğimiz üçüncü derecede yanıkla geldi. Kemiğe kadar inmiş alın bölgesinde özellikle geniş bir defekti vardı. Burnu, kulakları, dudakları, tüm göz kapakları tamamıyla yanmıştı. Boğazında trakestomi dediğimiz daha önce Somali'de açılmış bir delikle bize getirildi hasta. Önce yoğun bakımda hastayı takip ettik. Kendi vücudundan aldığımız deri yamalarını yüzüne naklettik. Kendi saçlı derisinden tam kat yanık olan kemiklerin üzerin kapattık. Hastayı bu dönemde yoğun bakımda uyutarak tedavi ettik. Hem fazla hareket etmemesi hem de koyduğumuz deri yamalarının tutması amacıyla. Daha sonra 10 gün kadar önce hastamızı servise aldık, uyandırdık. Yamalarının hemen hemen hepsi tuttu. Şimdi göz kliniği ile beraber kornealarındaki yanıkları takip ediyoruz. Onun dışında göz kapaklarının korneayı tam kapatması için bazı ek işlemler yapıyoruz. Yavaş yavaş kendi ülkesine geri dönmeye hazır hale getirildi. Hasta bize geldiğinde kendi yüzüne ait hiçbir dokusu kalmamıştı. Kıkırdakları tamamen yanmıştı. Yeniden ona bir yüz yaptık yine kendi dokularıyla. Şimdi en azından sosyal hayatını sürdürebileceği, yeni bir yüzü oldu" şeklinde konuştu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri