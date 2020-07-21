Sokak hayvanları hakkında asılsız paylaşımlar yapanlar için suç duyurusunda bulundu - KIRKLARELİ
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Sokak hayvanları hakkında asılsız paylaşımlar yapanlar için suç duyurusunda bulundu - KIRKLARELİ

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sokak hayvanlarıyla ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

21.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:28

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sokak hayvanlarıyla ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Vali Bilgin, Kavakdere köyünde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftçiliğini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, son günlerde Kırklareli'de sokak hayvanları ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımları üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Özellikle sosyal medya üzerinden sokak hayvanları üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Bilgin, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü denetim ve yaptırımları uyguladığını ifade etti.

Bilgin, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince tüm sokak hayvanlarının bakımlarının yapıldığını, artık yalan, yanlış, iftira boyutuna varan, devlet kurumlarını zan altında bırakacak paylaşımlarda bulunanlara yönelik yasal hakları kullanacaklarını dile getirdi.

Son dönemde bazı hayvanseverlerin sosyal medya üzerinden ilin adını karalayarak, görevliler hakkında iftira boyutlarına varan paylaşımlar yaptığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Başta Valiliğimiz olmak üzere kurumlarımızı çalışamaz noktaya getiren, belediyeler, emniyet ve jandarmamızı töhmet altında bırakacak ve bizlere hakaretlere varan paylaşımlarda bulunmaktalar. Ben bir ilin valisi olarak, şunu söylemek istiyorum; biz sorumluluklarımızı yasalar çerçevesinde yerine getiriyoruz. Hiç kimsenin duygu ve düşüncelerini ortaya koyup, başkalarına hakaret etme, kurumları yıpratmaya hakkı yoktur. Sosyal medya üzerinden sadece basit bir ekleme ile sayın bakanlarımızı, üst düzey yetkililerimizi ekleyerek, sanki burada devlet kurumları iş yapmıyor, devlet kurumlarını vatan hainliği seviyesinde veya toplumdaki değer yargılarına karşı çıkıyormuş gibi bir algı oluşturmak hukuka aykırıdır."

Bilgin, bu durumu asla kabul etmediklerinin altını çizerek,"Sokak hayvanları ile ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra asılsız yazıları ile ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz. Kanun önünde hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

"100 sokak köpeğinin kaybolduğu iddiaları asılsızdır"

26 Haziran'dan bu yana Üsküp beldesinde 100 sokak hayvanın kaybolduğuna dair paylaşımlar yapıldığını aktaran Bilgin, bu paylaşımların da gerçek dışı olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Artık bu tür asılsız ihbar ile zaman geçirmek istemediklerini vurgulayan Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üsküp beldesinde 100 hayvanın katledildiğine ilişkin 27 gündür paylaşımlar yapılıyor. 27 gündür, bizim istihbarat elemanlarımız bile sokak hayvanları ile ilgili gerçek olmayan iddiaları araştırmak için benim talimatımla 7 kez çalışma yaptılar ama iddialar hep gerçek dışı. 100 sokak köpeğinin kaybolduğu iddiaları asılsızdır. Bundan sonra ben bir ilin valisi olarak 'artık yeter' diyorum. Hem şahsım hem temsil ettiğim kurum hem bana bağlı olan kurum ve kuruluşları hem de ilimde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haklarını ve özgürlüklerini korumak zorundayım."

Sokak hayvanları hakkında asılsız paylaşımlar yapanlar için suç duyurusunda bulundu - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

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