Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ''Türk olacak'' heyecanı sardı
Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından milli takım antrenman üstü ile bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük ilgi gören bu paylaşım sonrası taraftarlar Hollandalı oyuncunun A Milli Takım'ı seçebileceğine dair yorumlar yaparak heyecanını dile getirdi. Oosterwolde'nin A Milli Takımı seçebilmesi için Türkiye'de 5 yıl aktif futbol oynaması gerekiyor.
Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türk futbolseverleri heyecanlandırdı.
OOSTERWOLDE'DEN MİLLİ TAKIM SÜRPRİZİ
Milli takım antrenman üstüyle çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Hollandalı oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, 22 yaşındaki oyuncunun bu karesini "A Milli Takım için bir işaret mi?" şeklinde yorumlarken, Oosterwolde’nin Ay-yıldızlı formayı giyip giyemeyeceği tartışılmaya başlandı.
MİLLİ TAKIM İÇİN 5 YIL KURALI
Oosterwolde’nin Türkiye A Milli Takımı adına ter dökebilmesi için FIFA kuralları gereği belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giymiş olsa da, henüz A takım düzeyinde resmi bir maça çıkmayan genç oyuncu için kapılar tamamen kapalı değil. Ancak, bir futbolcunun sonradan vatandaşlık bağıyla başka bir ülkenin milli takımında oynayabilmesi için: İlgili ülkede (Türkiye) kesintisiz olarak en az 5 yıl ikamet etmesi ve profesyonel futbol oynaması gerekiyor. 2023 yılının başında Fenerbahçe’ye transfer olan Oosterwolde’nin, bu süreyi doldurarak A Milli Takım tercihinde bulunabilmesi için Türkiye’deki kariyerine önümüzdeki yıllarda da devam etmesi şart.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Görüntünün sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından taraftarlar, Oosterwolde'nin hırsı ve fiziksel kalitesiyle milli takıma büyük güç katacağı görüşünde birleşti.