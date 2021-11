Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 müthiş besin! Damarları kanla dolduruyorlar

İşlenmiş gıdaların hayatımıza girmesiyle birlikte doğal gıdalara olan ulaşım da bir o kadar zorlaştı. Ancak doğal gıdalar, hem insanın daha uzun yaşamasını sağlıyor hem de vücuttaki çeşitli sorunların giderilmesini kolaylaştırıyor. Bu sorunlardan biri de kansızlık. İleri seviyede olması durumunda ciddi sorunlara neden olan kansızlığa iyi gelen besinler var. İşte o müthiş besinlerin listesi...

PEKMEZ BİR NUMARADA

Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Üzüm, keçiboynuzu, dut, andız pekmezi gibi çeşitler tercih edilebilir.

CİĞER DE KAN YAPIYOR

Protein bakımından zengin olduğunu bildiğimiz birçok hayvansal üründen biri olan ciğer, aynı zamanda demir ve B vitamini bakımından da oldukça zengin besin maddelerinden biri.

Dalak da oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bundan dolayı kansızlık gibi problemlerin yaşanmasını önler. Bol miktarda vitamin ve mineral içeren dalak, kan hücrelerini de arttırır.

SİYAH ÜZÜM KAN YAPIMINDA ETKİLİ

Siyah üzüm, insan vücuduna çok yararlı ve kıymetli olmasının dışından kan yapıcı özelliğinin de bulunması sebebiyle insanlar tarafından çok tüketiliyor. Kara üzümün yapısındaki çok kuvvetli anti oksidanlar sayesinde ayrıca kansere karşıda savaşan bir yapısı bulunuyor.

DEMİR ZENGİNİ MERCİMEK DE LİSTEDE

Folik asit açısından zengin olması sebebiyle kansızlığa iyi gelir. Yeşil mercimek, enerji üretimi ve metabolizmayı hızlandırma gibi fonksiyonlar için gerekli olan demir açısından oldukça iyi bir kaynaktır. İçerdiği magnezyum sayesinde böbrek sağlığını korumaya katkı sağlar.

KIRMIZI PANCAR SUYU

Kansızlık problemi olanların bol miktarda kapari kullanmaları ve mutlaka kırmızı pancar suyu tüketmeleri gerekir. Havuç suyu ile eşit oranda karıştırılarak içilen pancar suyu kısa sürede kan yapımına destek verir, kandaki alyuvarların düzeyini yükseltir.

KIRMIZI ET LİSTEDE DEMİRBAŞ

Sağlıkla ilgili her aramada karşımıza çıkan kırmızı et zengin bir hemoglobin kaynağıdır ve B12, vitamini içeren kırmızı et vücuttaki normal demir seviyesini korumaya yardımcı olur.

VİTAMİN DEPOSU DOMATES

Domates tüketimi anemiyi yani kansızlığı önler. Domateste bulunan yüksek miktardaki C vitamini demirin emilmesi için gereklidir. Bu da domatesin anemiye karşı koruma sağladığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

KUŞBURNU DA DİKKAT ÇEKİYOR

Kuşburnu, besinlerle alınan demirin serbest hale geçerek vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önler.

