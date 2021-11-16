Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 müthiş besin! Damarları kanla dolduruyorlar
Türkiye'de birçok insan kansızlık problemi yaşıyor. Uzmanlar, bu problemin tıbbi yolla çözümlerinin yanı sıra gıda takviyeleriyle de azaltılabileceğini belirtiyor. İşte sofradan eksik edilmemesi gereken ve vücutta kan yapan 8 müthiş besin...
İşlenmiş gıdaların hayatımıza girmesiyle birlikte doğal gıdalara olan ulaşım da bir o kadar zorlaştı. Ancak doğal gıdalar, hem insanın daha uzun yaşamasını sağlıyor hem de vücuttaki çeşitli sorunların giderilmesini kolaylaştırıyor. Bu sorunlardan biri de kansızlık. İleri seviyede olması durumunda ciddi sorunlara neden olan kansızlığa iyi gelen besinler var. İşte o müthiş besinlerin listesi...
Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Üzüm, keçiboynuzu, dut, andız pekmezi gibi çeşitler tercih edilebilir.
Protein bakımından zengin olduğunu bildiğimiz birçok hayvansal üründen biri olan ciğer, aynı zamanda demir ve B vitamini bakımından da oldukça zengin besin maddelerinden biri.
Dalak da oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bundan dolayı kansızlık gibi problemlerin yaşanmasını önler. Bol miktarda vitamin ve mineral içeren dalak, kan hücrelerini de arttırır.
Siyah üzüm, insan vücuduna çok yararlı ve kıymetli olmasının dışından kan yapıcı özelliğinin de bulunması sebebiyle insanlar tarafından çok tüketiliyor. Kara üzümün yapısındaki çok kuvvetli anti oksidanlar sayesinde ayrıca kansere karşıda savaşan bir yapısı bulunuyor.
Folik asit açısından zengin olması sebebiyle kansızlığa iyi gelir. Yeşil mercimek, enerji üretimi ve metabolizmayı hızlandırma gibi fonksiyonlar için gerekli olan demir açısından oldukça iyi bir kaynaktır. İçerdiği magnezyum sayesinde böbrek sağlığını korumaya katkı sağlar.
Kansızlık problemi olanların bol miktarda kapari kullanmaları ve mutlaka kırmızı pancar suyu tüketmeleri gerekir. Havuç suyu ile eşit oranda karıştırılarak içilen pancar suyu kısa sürede kan yapımına destek verir, kandaki alyuvarların düzeyini yükseltir.
Sağlıkla ilgili her aramada karşımıza çıkan kırmızı et zengin bir hemoglobin kaynağıdır ve B12, vitamini içeren kırmızı et vücuttaki normal demir seviyesini korumaya yardımcı olur.
Domates tüketimi anemiyi yani kansızlığı önler. Domateste bulunan yüksek miktardaki C vitamini demirin emilmesi için gereklidir. Bu da domatesin anemiye karşı koruma sağladığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Kuşburnu, besinlerle alınan demirin serbest hale geçerek vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önler.
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