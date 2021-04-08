Siyez unu nedir? Siyez ununun faydaları nelerdir?

Sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirenlerin son zamanlarda en çok kullandığı besin maddelerinde biri siyez unudur. İnternette ve sosyal medyada da çokça karşılaştığımız siyez unu ve siyez unundan yapılan tarifler merak edenleri araştırmaya itmiştir. Peki, Siyez unu nedir? Siyez unu faydaları nelerdir? Siyez unu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirenlerin son zamanlarda en çok kullandığı besin maddelerinde biri siyez unudur. İnternette ve sosyal medyada da çokça karşılaştığımız siyez unu ve siyez unundan yapılan tarifler merak edenleri araştırmaya itmiştir. Peki, Siyez unu nedir? Siyez unu faydaları nelerdir? Siyez unu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİYEZ UNU NEDİR?

Siyez unu, tarihte ilk biline tahıllardan biri olan ve uzun yıllardır genetiği değişmeyen siyezin öğütülerek un formuna getirilmiş halidir. Son yıllarda tüketimi artan ve ne olduğunun sıkça araştırıldığı bir un çeşidi olan siyez unu, faydaları bakımından da tercih ediliyor. Özellikle içerdiği besin değeri açısından bilinen normal un yerine tüketilmesi sağlık açısından fayda sağlıyor. Bazı uzmanlar tarafından da önerilen bir un olan siyez unu ile birçok tarif yapmak mümkün.

Siyez unu hakkında bilinenler;

İlk olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde evcilleştirilmiştir. Bununla beraber günümüzde en çok Kastamonu 'nda yetiştirilir.

'nde evcilleştirilmiştir. Bununla beraber günümüzde en çok 'nda yetiştirilir. İşlenmesi oldukça zor bir buğday çeşidi olan siyez, taş değirmenlerde öğütülerek un haline getirilir.

Geçmişten günümüze kadar geçen zaman içinde genetiği bozulmamış olması ile tanınan siyez unu diğer un çeşitlerinden ayrılır.

Ayrıca soğuk hava şartlarına karşı dayanıklı ve hastalıklara karşı dirençli olması sık kavuzlu bir yapıya sahip olmasından ötürüdür.

Besin değerinin yüksek olması içinde B vitamini ile birlikte E ve A vitaminlerini de bulundurmaktadır.

Diğer un çeşitlerine göre daha az glüten içermesi sebebi ile de diyabet hastaları veya sağlıklı beslenme yaşam tarzına sahip olan insanlara hitap eden bir undur.

SİYEZ UNU FAYDALARI NELERDİR?

Siyez ununun içinde bulundurduğu vitaminler sayesinde insan sağlığı açısından faydalıdır. Bununla birlikte içinde diğer unlara göre daha az bulunan glüten sayesinde de tercih sebebidir.

Siyez ununun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Glisemik endeksi düşüktür. Dolayısıyla kan şekerini hemen yükseltmez. Bu durumda tokluk hissi verir. Diyabet hastaları için beyaz un yerine kullanılabilir. Besin değeri açısından zengindir. İçinde B vitamini ile birlikte A ve E vitaminlerini barındırır. Ayrıca içinde selenyum, folik asit, magnezyum, demir, fosfor gibi mineraller vardır. Folik asit bakımından zengindir. Bu özelliği sayesinde hamile bireylerin kullanması için güvenilirdir. Ayrıca anne sütünü artırıcı özelliği vardır. Metabolizmayı hızlandırır. İçinde bulunan protein ve lif sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Dolayısıyla kilo vermeyi de kolaylaştırır. Sindirim sistemi sağlığını korur. Beyaz unda olduğu gibi olumsuz bir durum yaratmaz. Mide şişkinliği ve kabızlığı önler. İçinde doymamış yağlar bulunur. Dolayısıyla doymamış yağ zincirini bulundurması kilo vermeye yardımcı olduğu gibi kalp ve damar sağlığını da korur. Kolesterol içermez. Bu durumda beyaz un tüketmesi sakıncalı olan bireyler için siyez unu sağlıklı bir alternatif oluyor. Radyasyondan korur. Radyasyonu emmediği için radyasyona karşı dayanıklıdır ve bizi korur. Kolon kanserinden korur. İçerdiği vitaminler ve yüksek lif sayesinde bağırsak sağlığını korur. Bu sayede sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Siyez ununun tüketimi

Siyez ununu poğaça, ekmek, kurabiye pizza gibi tariflerinizi yaparken kullanabilirsiniz. Bununla birlikte evde kendi makarnanızı dahi siyez ununun kullanarak yapabilirsiniz.