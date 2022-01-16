Siyaset gündemine bomba gibi düşen seçim anketi! Kararsızlardan sonra AK Parti yüzde 38'i gördü

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi, Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerin, siyasi parti oy oranlarına nasıl yansıdığını araştırdı. Sonuçlarda en dikkat çeken parti AK Parti oldu. Yeni ekonomi programının ardından oylarını 4.3 puan bandında artıran AK Parti, kararsızların dağıtılmasının ardından ise yüzde 38.2 oy aldı.

Türkiye'de ekonomik anlamda yaşanan gelişmelerin, siyasi partilerin oy oranlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Ekonomik gelişmelerden sonra Ak Parti'nin oyunun yüzde kaç bandına oturacağı da siyaset gündeminin en çok konuştuğu konular arasındaydı. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi, bu soruya yanıt bulmak için bir araştırma gerçekleştirdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR KATILDI

TEAM Araştırma, hazırladığı anketin sonuçlarını da paylaştı. Merkez, araştırmayla ilgili, "Geçen hafta tamamladığımız araştırmamızın seçmen tercihleri verilerini aşağıda bulabilirsiniz. Araştırma, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van'da yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirildi (Örneklem: 1594 kişi)" ifadelerini kullandı.

"SEÇMENDE BÜYÜK BEKLENTİ YARATTI"

Araştırmada ekonomik gelişmelerin ve kurdaki dalgalanmaların siyasete etkisinin tespit edilmek istendiği belirtildi. Merkez tarafından yapılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakına verilen destekteki artış Aralık ayında açıklanan ekonomik önlemlerin Cumhur İttifakı seçmeninde büyük beklenti yaratması ile ilgili olup, kalıcı olmayabilir. Alınan önlemler enflasyonu düşürmezse bugün kaydedilen artış geçici olabilir" değerlendirmesi de anket sonuçlarının ardından paylaşıldı.

AK PARTİ OYLARINI YÜZDE 4.3 PUAN ARTIRDI

TEAM tarafından yapılan araştırmaya göre kararsızlar dağıtılmadan oy dağılımlarına bakıldığında, Ak Parti'nin oylarının Kasım ayına göre 4.3 puan artırarak yüzde 32.1'e çıktığı, bu oyların yaklaşık 1 puanının MHP'den, kalanının da büyük oranda kararsızlardan geldiği görüldü.

KARARSIZLARDAN SONRA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Ak Parti'de kararsız oyların dağıtılmasından sonra yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. Kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti yüzde 38.2 bandına otururken, iktidar partisini sırasıyla yüzde 26.4 ile CHP, yüzde 12 ile İYİ Parti ve yüzde 11.8 ile HDP takip etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu ise 7.6 oldu.

CHP'NİN OY ORANI GERİLEDİ

TEAM tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarının devamı ise şöyle oldu: Kasım ayı ile karşılaştırıldığında: 1) Cumhur ittifakı oyları yüzde 43.9'dan yüzde 45.8'e yükselmiş, 2) kararsız ve protesto oylarının toplamı yüzde 18.7'den yüzde 15.3'e düşmüş, 3) kararsızların azalması ve AK Parti'ye dönmeleri sonucunda CHP oy oranı da 1.8 puan gerilemiş.

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