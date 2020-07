Siverek'te muhtarlar hizmet için belediyenin önünde toplandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde merkez mahallelerin muhtarları hizmet alamadıkları gerekçesiyle seslerini duyurmak amacıyla Siverek Belediye binası önünde toplandı.

Belediye hizmet binası önünde toplanan ve sessizce oturan muhtarları, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ve Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ziyaret etti. Sorun ve şikayetlerini başkana ileten muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın kendileriyle çözüm odaklı bir toplantı yapmasını istedi.

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, muhtarlara kapısının her zaman açık olduğunu ve kendi odasında bu toplantıyı gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Bazı sorunlar Büyükşehirle alakalı ama bunları da sürekli kendilerine iletiyor ve takipçisi oluyoruz. Dün dahi Zeynel Başkan buradaydı ve kendisiyle verimli bir toplantı yaptık. Bu sıkıntıları ilerdeki zamanlarda ve en kısa zamanda çözeceğimize inanıyorum. Bazı sorunlar uzun vadeli sorunlardır, bunlar birden çözülemez, ondan dolayı kısa ve uzun vadeli sorunları tespit etmiş ve bunları çözmek için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışmamız devam ediyor" dedi.

Sorun ve çözüm noktasında belediyenin tüm imkanlarını kullandıklarını ama pandemi süreci nedeniyle bazı aksaklıkların yaşandığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ise şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız ne zaman isterlerse Büyükşehir Belediye Başkanımızla toplantı tertipleyebiliriz, bunda bir sorun yok. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımıza taleplerimizi iletmişiz ve bu sorunların çözülmesi için çalışmalar başlatılmış. Eksiklikler tabi vardır ve olacak ama bunları da yapacağımız istişareler noktasında çözmeyi amaçlıyoruz. Biz muhtarlarımızla bu toplantıyı istişare olarak görüyor ve bu istişareler noktasında inşallah daha fazla bir diyalog kuracağımızı umut ediyoruz. Muhtarlarımıza ve halkımıza her zaman kapımız sonuna kadar açık ve elimizden gelen tüm imkanları onlar için seferber etmeye hazırız."

Yaklaşık 1 saat süren oturma sonrasında muhtarlar adına açıklama yapan Siverek Muhtarlar Derneği Başkanı Şeyhmus Çelik, "Biz burada tüm mahalle muhtarları olarak Siverek halkını temsilen gelmiş bulunmaktayız. Siverek Belediye Başkanı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları bizi kale alana kadar her gün buraya gelip bir saat sesiz sedasız, saygılı bir şekilde oturacağız. Belediye Başkanımız bizi ziyaret etti ve bugünden sonra görüşelim dedi, biz de tamam görüşelim dedik. Çünkü biz çözüm odaklıyız, çözüm olduğu zaman biz her zaman bu çözüme varız. Yalnız Siverek ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları, her iki birim amirleri ve genel müdürlerimizle karşımızda oturmalı ve bu toplantı sorunları çözme noktası odaklı olacak. Bu şekilde olursa her zaman çözüme varız. Başkanları seçen halktır ve lütfen başkanlar kalkıp Siverek halkının yanında dursunlar" diye konuştu. Çelik, şu anda merkez mahalle muhtarlarının toplandığını ancak çözüm bulunmadığı taktirde kırsal mahalle muhtarlarının da belediye önünde oturmaya geleceklerini belirtti.

Muhtarlar açıklamaların ardından sessiz bir şekilde dağıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA