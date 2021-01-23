Sivas'ta DYK ile öğrenciler yüz yüze eğitime başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta DYK ile öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

23.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:07
Sivas'ta DYK ile öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

Sivas'ta DYK ile öğrenciler yüz yüze eğitime başladı?MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan resmi okullardaki isteğe bağlı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Sivas'ta başladı.

Sivas'ta DYK ile öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

?MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan resmi okullardaki isteğe bağlı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Sivas'ta başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, kurs gören öğrencileri ziyaret ederek, derslerinde başarılar diledi. 

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye ile resmi okullarda eğitim alan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı planlanan destekleme ve yetiştirme kursları ile 12'nci sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim Sivas'ta da başladı. 7 Haziran'a kadar devam edecek olan kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı da fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlendi. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlendi. Sınıflara dezenfektan konularak, koronavirüse karşı alınması gereken önlemler ile ilgili uyarı yazıları asıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Behrampaşa Ortaokulu'nda kursa katılan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Vali Ayhan öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek okuma kitabı ve kalem dağıttı. 'ÇOCUKLAR CİDDİ MANADA ETKİLENDİ'Çocukların evdeki sıkıcı ortamdan çıkarak okullara adımlarını attıklarını söyleyen Sivas Vali Ayhan, "Kasım ayından itibaren uzaktan eğitim hizmetlerimiz devam ediyordu. Maalesef yüz yüze eğitim koronavirüs tedbirlerinden dolayı uzaktan eğitime başlanılmıştı. Hamdolsun şu an genel rakamlara baktığımızda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de koronavirüs ile mücadele arzu edilen seviyeye geldi. Ama henüz bitmedi, tedbirler devam ediyor. Bu manada çocuklarımızı biraz daha evdeki o sıkıcı ortamdan çıkarak okullara adımlarını atmaya başladılar. Bunun ilk adımı da DYK Merkezlerinin açılması oldu. İl genelinde 8 ve 12'nci sınıflara yönelik açtığımız kurslarımızın bugün ilk günü. Ben de bu ilk günde çocuklarımızın heyecanına ortak olmak onlara başarı dileklerini iletmek istedim. Çocukların okullarını özlemesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Eğitime dair çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ama son 10 aydır ciddi manada çocuklarımız etkilendiler. Bunun etkisini azaltmak içinde birçok sosyal, sportif, kültürel çalışmalarımız oldu. Bundan sonraki süreçte aşama aşama, kademe kademe dikkatli bir şekilde okullarımız da eğitime açılarak da  inşallah telafi edeceğiz. Çocuklarımızın hayallerine ulaşması için her türlü desteği sağlayacağız" dedi. 

Öğrenciler ise eğitimin yüz yüze olması gerektiğini ve okul ortamını çok özlediklerini söyledi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ali Şansalan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Tokat Ankara Hakaret Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta DYK ile öğrenciler yüz yüze eğitime başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 14:17:32. #1.15#
title