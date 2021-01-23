Sivas'ta DYK ile öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

Sivas'ta DYK ile öğrenciler yüz yüze eğitime başladı?MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan resmi okullardaki isteğe bağlı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Sivas'ta başladı.

Sivas'ta DYK ile öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

?MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan resmi okullardaki isteğe bağlı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Sivas'ta başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, kurs gören öğrencileri ziyaret ederek, derslerinde başarılar diledi.

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye ile resmi okullarda eğitim alan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı planlanan destekleme ve yetiştirme kursları ile 12'nci sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim Sivas'ta da başladı. 7 Haziran 'a kadar devam edecek olan kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı da fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlendi. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlendi. Sınıflara dezenfektan konularak, koronavirüse karşı alınması gereken önlemler ile ilgili uyarı yazıları asıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Behrampaşa Ortaokulu'nda kursa katılan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Vali Ayhan öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek okuma kitabı ve kalem dağıttı. 'ÇOCUKLAR CİDDİ MANADA ETKİLENDİ'Çocukların evdeki sıkıcı ortamdan çıkarak okullara adımlarını attıklarını söyleyen Sivas Vali Ayhan, "Kasım ayından itibaren uzaktan eğitim hizmetlerimiz devam ediyordu. Maalesef yüz yüze eğitim koronavirüs tedbirlerinden dolayı uzaktan eğitime başlanılmıştı. Hamdolsun şu an genel rakamlara baktığımızda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de koronavirüs ile mücadele arzu edilen seviyeye geldi. Ama henüz bitmedi, tedbirler devam ediyor. Bu manada çocuklarımızı biraz daha evdeki o sıkıcı ortamdan çıkarak okullara adımlarını atmaya başladılar. Bunun ilk adımı da DYK Merkezlerinin açılması oldu. İl genelinde 8 ve 12'nci sınıflara yönelik açtığımız kurslarımızın bugün ilk günü. Ben de bu ilk günde çocuklarımızın heyecanına ortak olmak onlara başarı dileklerini iletmek istedim. Çocukların okullarını özlemesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Eğitime dair çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ama son 10 aydır ciddi manada çocuklarımız etkilendiler. Bunun etkisini azaltmak içinde birçok sosyal, sportif, kültürel çalışmalarımız oldu. Bundan sonraki süreçte aşama aşama, kademe kademe dikkatli bir şekilde okullarımız da eğitime açılarak da inşallah telafi edeceğiz. Çocuklarımızın hayallerine ulaşması için her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

Öğrenciler ise eğitimin yüz yüze olması gerektiğini ve okul ortamını çok özlediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı