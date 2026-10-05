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Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

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Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
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Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından ekonomideki son tabloyu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 57 ay sonra ilk kez yüzde 30'un altına gerilediğini açıkladı. Gıda, kira ve eğitim enflasyonundaki düşüşe dikkat çeken Şimşek, petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisini sınırlamak amacıyla mazotun ardından benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkılacağını duyurdu.

  • Yıllık enflasyon 57 ay sonra, Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına geriledi.
  • Eylül ayında gıda enflasyonu yıllık yüzde 27,6'ya, eğitim enflasyonu yüzde 48,6'ya ve kira enflasyonu yüzde 41,3'e düştü.
  • Mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuzda yüzde 1,78 ve ağustosta yüzde 1,84'ün ardından eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada enflasyondaki genel düşüş eğilimine dikkat çeken Şimşek, "Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor." diyerek süreci değerlendirdi.

GIDA, EĞİTİM VE KİRA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ

TÜİK verileri doğrultusunda alt sektörlerdeki fiyat hareketliliklerini de ele alan Bakan Şimşek, gıda, eğitim ve kira fiyatlarındaki tabloyu kendi ifadeleriyle şöyle aktardı:

"Eylül ayında gıda enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 oldu. Kural bazlı düzenlemelerimizin de katkısıyla eğitim enflasyonu yıllık 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41,3’e indi. Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor."

AKARYAKITTA YENİ ADIM VE MERKEZ BANKASI'NIN 'SAVAŞ' TESPİTİ

Küresel gelişmelerin ve enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısına da değinen Şimşek, akaryakıt fiyatlandırmasında değişikliğe gidileceğini belirterek, "Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz" dedi.

Jeopolitik risklerin ekonomik maliyetine de vurgu yapan Şimşek, "Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor" ifadelerini kullandı.

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"POLİTİKALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Hükümetin konut ve gıda arzını artırmaya yönelik hedeflerinin sürdüğünü belirten Hazine ve Maliye Bakanı, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini şu sözlerle tamamladı:

"Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarımıza devam ediyoruz. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBalcam:

b.k indi

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Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

4 yıllll yuhhhhh aferimmmmm geçekteeeennnn çokkkk başarılısın.

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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoglu:

he hee inandık ????

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