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Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

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Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı Haber Videosunu İzle
Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı
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Oyuncu Melisa Döngel, yanına yaklaştığı atı sevmek isterken beklemediği bir durumla karşılaştı. Döngel'i omzundan ısıran at, ünlü oyuncuya kısa süreli şaşkınlık yaşattı.

Ekranların sevilen isimlerinden Melisa Döngel, atla geçirdiği keyifli anlarda beklemediği bir olay yaşadı. Atı sevmek için yanına yaklaşan Döngel, hayvanın kendisini bir anda ısırmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

ATI SEVMEK İSTERKEN ISIRILDI

Melisa Döngel'in atla yakınlaşmak istediği sırada beklenmedik bir an yaşandı. Atı sevmek için yaklaşan ünlü oyuncu, hayvanın ani hareketiyle neye uğradığını şaşırdı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Atın kendisini ısırmasıyla irkilen Döngel'in yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFahri URHAN:

At ağzının tadını biliyormuş.

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Haber Yorumlarımbilgi772:

Atın durumu iyimi?

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Haber Yorumlarıahmet taşkın:

Isırılmayla kurtulduğuna şükretsin, daha kötüsü de olabilirdi.

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