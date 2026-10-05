Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

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Ekranların sevilen isimlerinden Melisa Döngel, atla geçirdiği keyifli anlarda beklemediği bir olay yaşadı. Atı sevmek için yanına yaklaşan Döngel, hayvanın kendisini bir anda ısırmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

ATI SEVMEK İSTERKEN ISIRILDI

Melisa Döngel'in atla yakınlaşmak istediği sırada beklenmedik bir an yaşandı. Atı sevmek için yaklaşan ünlü oyuncu, hayvanın ani hareketiyle neye uğradığını şaşırdı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Atın kendisini ısırmasıyla irkilen Döngel'in yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.