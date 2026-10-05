Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sezona istediği gibi başlayamayan ve Galatasaray ile A Milli Takım'daki performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Barış Alper Yılmaz'ın moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi. Milli futbolcunun durumuna kayıtsız kalmayan Okan Buruk, öğrencisine birkaç günlük özel izin verdi.
- Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesindeyken gördüğü sarı kart nedeniyle İtalya maçında cezalı duruma düştü ve milli takım kampından izinli olarak ayrıldı.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a özel izin verdi.
- Barış Alper Yılmaz, verilen izin kapsamında birkaç gün dinlendikten sonra Kemerburgaz'a dönerek Galatasaray'la çalışmalarına başlayacak.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sezona sıkıntılı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansın ardından A Milli Takım'da da etkisiz kalan 26 yaşındaki futbolcu, zor günlerden geçiyor. Son olarak A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesindeyken sarı kart gören Barış Alper, cezalı duruma düştü.
MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILDI
Gördüğü sarı kart nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından izinli olarak ayrıldı. Üst üste yaşanan gelişmelerin ardından milli futbolcunun moralinin oldukça bozuk olduğu belirtildi.
OKAN BURUK DURUMA EL ATTI
Barış Alper'in içinde bulunduğu durumu gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öğrencisi için harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, moral olarak iyi durumda olmayan Barış Alper Yılmaz'a özel izin verdi.
BİRKAÇ GÜN DİNLENECEK
Barış Alper Yılmaz'ın verilen izin kapsamında birkaç gün dinleneceği öğrenildi. Milli futbolcu, kısa süreli iznin ardından yeniden Kemerburgaz'a dönerek Galatasaray'la çalışmalarına başlayacak.