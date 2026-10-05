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Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta dünden bu yana 119 sarsıntı kaydedildi

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Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta dünden bu yana 119 sarsıntı kaydedildi
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AFAD kayıtlarına göre Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta 4 Ekim saat 14.19 ile 5 Ekim saat 08.31 arasında 119 deprem meydana geldi. Depremlerin 80'i Adana, 33'ü Osmaniye, 6'sı Kahramanmaraş'ta kaydedilirken en büyüğü Saimbeyli'de 7 kilometre derinlikte 5.2 olarak ölçüldü.

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta dün başlayan deprem hareketliliği sürüyor. AFAD'ın Son Depremler Listesi'ndeki kayıtlara göre bölgede 4 Ekim saat 14.19'dan 5 Ekim saat 08.31'e kadar toplam 119 deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremlerin 80'i Adana'da, 33'ü Osmaniye'de, 6'sı ise Kahramanmaraş'ta kaydedildi.

Bölgede kaydedilen en büyük deprem saat dün 14.43'te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü. Bu depremden yaklaşık 7 dakika önce aynı bölgede 4.9, yaklaşık 24 dakika önce ise 4.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Saimbeyli'de dün akşam saatlerinde 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde depremler de kaydedildi. Bölgede gece ve sabah saatlerinde de küçük çaplı sarsıntılar devam etti.

AFAD kayıtlarında Adana'da özellikle Saimbeyli çevresinde çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de peş peşe depremler kaydedilirken, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun, Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde de sarsıntılar meydana geldi.

5 Ekim sabahında da Saimbeyli ve Sumbas çevresindeki artçı deprem hareketliliği devam ederken bölgede dünden itibaren 119 sarsıntı gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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