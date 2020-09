Sivas'ın dağlarında 'alıç' topluyorlar

SİVAS'ta dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, sonbaharda tutkunlarını dağlara çekiyor.

SİVAS'ta dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, sonbaharda tutkunlarını dağlara çekiyor. Hem doğa sporu yapmak hem de alıç toplamak isteyenler özellikle hafta sonlarını dağlık alanlarda geçiriyor. C vitamini açısından zengin olan ve bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği bulunan alıç meyvesi hem çiğ olarak hem de sirkesi yapılarak tüketiliyor. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde bağışıklığını güçlendirmek isteyenler, mevsimi gelen alıca ilgi gösteriyor.

Sivas'ta genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen doğal meyve türleri, sonbahar ile birlikte meraklılarının ilgisini çekiyor. Başta alıç meyvesi olmak üzere, çördük ve kuşburnu gibi doğal yetişen ürünler, sonbahar mevsimiyle olgunlaşıyor. Pandemi sürecinde insanların kalabalık yerine stresten uzak alanları seçtiği dönemde, alıç toplama geleneği de yoğun ilgi görüyor. Hem spor yapmak hem de alıç toplamak isteyenler, özellikle hafta sonlarında sarp arazilerde dolaşıyor. Dağlardaki ağaçlardan toplanan alıç meyvesi, tercihe göre çiğ olarak ya da marmelatı ve sirkesi yapılarak tüketiliyor. Özellikle sirkesi, bağışıklık sistemini destekleyici özelliğiyle son yıllarda daha çok tercih ediliyor. Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında meraklıları ile buluşturuyor.

'KORANAVİRÜS SÜRECİNDE ŞİFASINI ALIYORUZ'Arkadaş grubuyla birlikte hem doğada yürüyüş yapan hem de alıç toplayan Sosyolog ve Aile Danışmanı Ziya Soybayraktar, bu meyvenin kendiliğinden yetişen Allah vergisi bir ürün olduğunu ve sonbaharda toplandığını belirterek, "Bu alıç geleneği Sivas'ta bu mevsimlerde vatandaşların dağlarda alıç toplarlar marmelattı olur, sirkesi olur, reçeli olur, şerbeti olur çok sağlıklı çok şifalı. Son 5-10 yıldır alıç sirkesinin kalp damar hastalıklarına iyi geldiği, mide sindirim hastalıklarına iyi geldiğini bilim insanları ispat edip söyledikten sonra dağlarda taşlarda alıç bulamıyoruz. Biz de arkadaşlarımızla her mevsim dağda kırda yürüyüş yapıyoruz. Dolayısıyla alıç topluyor, bunun sirkesini yapıp yıl boyunca içiyoruz. Bunu Sivaslı hemşehrilerimiz köyde topluyor, kuşburnuyla karıştırıp marmelatlını da yapıyorlar. Şu anda koronavirüs sürecindeyiz. C vitamini deposu. Özellikle son yıllarda alıç sirkesi revaçta. Herkes evinde sirkesini yapıyor. 5 kilo alıç meyvesi su, nohut, tuz, şeker veya balla hazırlanıp 90 gün karanlık bir yerde oda sıcaklığında bekleyince sirke haline geliyor" dedi.'BU DÖNEMDE İHTİYAÇ DUYULAN ŞEY'Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal da alıç meyvesinin çok yararları bulunduğunu ifade ederek, "Sonbaharın yaklaşmasıyla hemen hemen her yerde görülen alıç meyvesi oldukça yararlı. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeyi sağlıyor. Bunun dışında tansiyon düşürücü etkiye sahip. Kalp ve damar hastalıkların gelişmesini önlemekte oldukça etili. Bu etkileri dışında ödem söktürücü etkisi de bulunuyor. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bu da tam bu dönemde ihtiyacımız olan şey aslında. Çay olarak, kuru meyve halinde ya da sirke olarak tüketilebilir. Evde kolayca sirkesi yapılabilir. Tüketilmesini öneriyorum" ifadelerini kullandı. ALIÇ SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Toplanan alıçlar yıkandıktan sonra az sirkeli suda ertesi güne kadar bekletiliyor. Sirke yapılacak kabın yarısına kadar alıç meyvesi konuluyor. Kabın kalan kısmı ise suyla dolduruluyor. 10 litrelik bir sirke için 5 kaşık kaya tuzu ve 3 yemek kaşığı bal veya şeker ekleniyor. Ardından içine 20-25 adet de nohut konuluyor. 2 limon sıkılarak, kabukları da karışıma dahil ediliyor. Kabın ağzı hava alacağı bir bezle kapatarak serin ve gün ışığı görmeyen bir yerde 90 gün bekletiyor. Daha sonra şişelere konularak tüketiliyor.

