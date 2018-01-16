Sivas Hiç Gitmediği İstanbul'da Plakasına 48 Kez Ceza Kesildi

Sivas'ta yaşayan Erol Aydın'a(38), hiç gitmediğini iddia ettiği İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan otomobiliyle 48 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesi ile 4 bin 112 liralık ceza geldi. Daha önce 12 bin liralık cezayı iptal ettirdiğini ifade eden Aydın Aracımın muayenesini yaptırabilsem, plakamı değiştirip bu sıkıntıdan kurtaracağım. Ben cezanın birini iptal ettirene kadar bir ceza daha geliyor dedi. Sivas merkeze bağlı Kartalca köyünde, geçimini çiftçilikle sağlayan evli, 3 çocuk sahibi Erol Aydın hayatında hiç gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezaları yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor. 2010 yılında Kayseri'den 6 bin liraya satın aldığı 1994 model 38 LK 901 plakalı otomobili köyde kullanmaya başladı. Ancak 2014 yılından itibaren İstanbul'da geçiş ihlalleri yaptığı gerekçesi ile adresine trafik cezaları gelmeye başladı. Önce ne olduğunu anlamayan Aydın, cezalar artmaya başlayınca arayışa girdi. 2015'ta İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden gelen geçiş ihlali cezası üzerine köprü işletmesiyle temasa geçti. Yapılan incelemede başka bir renk ve model aracın bu plaka ile geçtiği tespit edilerek cezalar iptal edildi. Ancak son 1 yıl içerisinde bu kez yeni açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde 48 kez geçiş ihlali yapıldığı gerekçesiyle son 1 yılda 4 bin 112 lira tutarında icra belgesi geldi.

2015 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelen geçiş ihlali cezasının ardından köprünün yetkilileri ile görüştüğünü ve plakasının taklit edildiğini öğrenen Aydın şunları söyledi

Ben en son Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü aramıştım. Bu aracın plakasının taklit olduğunu söylediler. Geçen araç zaten benim aracımı tutmuyor, rengi de tutmuyor, sadece plakası tutuyor. Plakamı taklit etmişler. Benim plakamla aynı başka bir araç geçiyor. Bununla ilgili 2015'te Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Her hangi bir işlem yapılmadı. Cezalara itiraz ettik. Mahkemeye de itiraz ettik.Sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişlerle ilgili icra yazısı gelmeye başladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsüne bu cezayla ilgili incelenmesi için dilekçe bıraktık. Şu anda inceliyorlar. Neye bağlanacağını bilemiyoruz. Yaklaşık 4 yıldır bu durum var. Yalnız ki son 1 senedir aracımın muayenesini dahi yaptıramıyorum. Bu cezayı ödemeden muayene yapılamıyor. İtiraz ediyoruz, itiraz süresinin de dolup incelenip iptal edilmesi için 15-20 gün süre gerekiyor. Bir tanesini iptal ettiriyoruz. Vatandaş gidiyor, bir daha geçiyor, yeniden ceza geliyor. Böylece biz muayenemizi de yaptıramıyoruz.

'TOPLAM 16 BİN LİRALIK CEZA'

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ihlalleri ile gelen toplam cezanın 16 bin lirayı bulduğunu belirten Aydın şöyle konuştu

En son gelen 4 bin 112 liranın dışında daha önce 30 küsür ceza geldi. Onların da tutarı 12 bin lirayı bulur. Onları FSM-OGS tespit ederek iptal ediyor. FSM-OGS ihlalde bulunuldu mu kağıt gönderiyor. 'Siz şu tarihte ihlalde bulundunuz, cezanız bu' diyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü böyle bir ihbarda bulunmuyor. 'Sizin aracınız buradan geçti' demiyor. Vatandaş 48 kere geçiş yapmış, benim plakamla sözde. Fakat bir tanesinin bile bana ceza makbuzu gelmedi. Direk icraya verilmiş. Ben de İcra Mahkemesine itiraz ettim, dava açtım.

'ARACA DURDUĞU YERDE CEZA GELİYOR'

Gelen cezalar yüzünden aracını muayene ettiremediği için kullanamadığını belirten Aydın şöyle devam etti Köprü ve kavşakları hiç kullanmadım. Muayenesi olmayan bir araçla şehir dışına çıkamıyorum. Araca 1 senedir muayene yaptıramıyorum. Aracımızı muayene ettirebilsek, plakamızı değiştirip bu sıkıntıdan kurtulacağız. Yalnız bu vatandaş bize fırsat vermiyor ki biz aracımızı muayene ettirelim. Satışını da yapamıyorum, araç başımıza bela oldu. Araca durduğu yerde ceza geliyor. Şu anda vatandaş 48 kere geçiş ihlali yapmış, bu son bir senenin içerisinde geçmiş. 19 Eylül 2016 ile 17 Ocak 2017 arasında 48 kez ihlal var. O kişinin kim olduğunu bilemiyoruz, ulaşamıyoruz. Çünkü plakadan araştırılınca benim aracım ve adım çıkıyor. Gerekli yerlere başvurdum. Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdim. Bu araçla ilgili ihbarda bulundum. Köprülere bildirilmesini, bu aracın İstanbul trafiğinde, otoyollarda görüldüğünde durdurulup, sorgulanması için bildirim yaptım. 4 yıl oldu ama bana bir dönüş olmadı.