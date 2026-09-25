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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması

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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması Haber Videosunu İzle
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
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Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği kazanın arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin yeni telsiz kaydı ortaya çıktı; Genelkurmay'dan gelen koordinatlarda hiçbir ize rastlanmadığını belirten Jandarma Komutanı'nın "Bir yanlışlık var bu işte yine" sözleri dikkat çekti.

  • Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının arama-kurtarma çalışmalarına ait bir telsiz kaydı, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı arşivinde ortaya çıktı.
  • Telsiz kaydında, Genelkurmay Başkanlığı'ndan bildirilen koordinatlara sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin bölgede herhangi bir bulguya ulaşamadığı yer alıyor.
  • Kayıtta dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı, koordinatların yanlış olduğunu ve 1200 metre bilgisinin sabit kaldığını telsiz üzerinden sorguluyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin çarpıcı bir telsiz kaydı ortaya çıktı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın arşivinde yer alan kayıtta, Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen koordinatlara yönlendirilen ekiplerin herhangi bir bulguya ulaşamadığı ve İl Jandarma Komutanı'nın koordinat hatasına gösterdiği tepki net bir şekilde duyuluyor.

GENELKURMAY'DAN GELEN KOORDİNATLAR BOŞ ÇIKTI

Ortaya çıkan ses kaydında, arama-kurtarma ekiplerinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bildirilen noktaya sevk edildiği ancak aranan bölgenin tamamen boş olduğu anlaşılıyor. Tipi ve ağır hava şartları altında yürütülen aramalarda koordinatların yanlış yönlendirdiğini fark eden dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı, durumu telsiz üzerinden sorguluyor.

"ÇOK CİDDİ BİR TİPİ VAR, NEDİR KONU?"

Yeni Şafak tarafından yayınlanan arama-kurtarma operasyonunun yürütüldüğü anlara ait telsiz konuşmasının tam metni şu şekilde kayıtlara yansıdı:

  • Yüzbaşı K.S.: Emredin komutanım.
  • Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Ya Kemal! Bu dünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Üsteğmen orada.
  • Yüzbaşı K.S.: Evet komutanım.
  • Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Herkes orada, AKUT’çular orada. Yok orada bir şey.
  • Yüzbaşı K.S.: Komutanım bunu Genelkurmay, şeyden, Genelkurmay’dan aldık komutanım.
  • Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: E aldınız da bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz. Bölge komutanımız öyle diyor. Şimdi oraya tepede zirvede, çok da ciddi bir tipi var orada.
  • Yüzbaşı K.S.: Evet komutanım.
  • Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Nedir konu, bir yanlışlık var bu işte.
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaya bilir:

Turgut Özal'ın kabrini de açmıştınız ne oldu sonuç ??? Amaç gündemi değiştirmek.

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