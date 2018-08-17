Sivas Gurbetçilerin Memleket Hasreti 'Plakaya' Yansıyor Hd

Gurbetçilerin memleket hasreti 'plakaya' yansıyor

SİVAS'tan Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giderek hayatlarını burada sürdüren gurbetçilerin, memleketlerine duydukları özlem araç plakalarına yansıyor. Gurbetçilerin araç plakalarında genellikle Sivas'ın plakası olan '58' yer alıyor.

Türkiye'nin bir çok ili başta olmak üzere, dünyanın ve Avrupa'nın bir çok ülkesine yayılan Sivaslılar, memleket özlemlerini yaşadığı yerler, kullandıkları araçlara da yansıtıyor. Yaz aylarında tatillerini geçirmek ve memleket özlemini gidermek için yoğun olarak kente gelen gurbetçilerin yabancı ülke plakalarında genellikle ilin trafik kodu olan '58'i seçtikleri göze çarpıyor. Yaz döneminin gelmesiyle birlikte kente tatile gelen çok sayıda gurbetçi, şehir sokaklarında 58 rakamını içeren plakalar ile dolaşıyor. Bu sayede hem özlem giderip hem de Avrupa trafiğinde birbirlerini tanıdıklarını ifade eden gurbetçiler, kente geldiklerinde, özlem duydukları yerleri gezip, yöresel yiyeceklere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaz tatili nedeniyle Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden memleketleri Sivas'a gelen gurbetçilerin araç plakalarının sonunda genellikle '58' yada '5858' olduğu görülüyor.

'ALMANYA'DA SİVASLI OLUP DA 58 PLAKASI OLMAYAN GÖRMEDİM'

35 yıldır Almanya'da yaşayan ve BH ES 58 plakalı otomobiliyle tatil için memleketi Sivas'a gelen İbrahim Sarı (46), Yurt dışında yaşayan insanlar için Sivas bir aşktır. Sivas bir özlemdir. Avrupa da Sivaslı olup da otomobillerimizin plakalarını 58 yaptırabiliyorsak bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Vatanımızı milletimizi ve özellikle memleketimiz Sivas'ı orada temsil edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes Almanya'da 58 plaka alabilmek için yarışıyor ve mücadele ediyor. 58 bir aşktır. Almanya'da ben şimdiye kadar Sivaslı olup da 58 plakası olmayan görmedim. Özellikle de son 10-15 yıl içerisinde mutlaka bir evin içinde 2 tane araba varsa biri kesin 58'dir. Bu hiç şaşmaz. Yaklaşık 25 senedir benim plakalarım değişiyor ama sonu kesinlikle değişmiyor hep 58'dir. İki tane oğlum var. İkisinin de ayrı arabaları var. Onlarında plakalarının sonu hep 58'dir dedi.

'PLAKADA 58 VARSA SİVASLI OLDUĞUNU ANLAYIP SELAMLAŞIYORUZ'

14 yıldır Almanya'da otomobil fabrikasında işçi olarak çalışan ve UY SY 5858 plakalı aracı ile kente gelen Serkan Yıldırım ise, Sivaslı olduğum için, Sivas'la gurur duyduğum için plakada böyle bir tercih yaptım. Bu plakayı alabilmek için sıra beklemiyoruz ama belirli bir ücret ödüyoruz. Almanya'da memleketimiz Sivas'a karşı anlatılmayacak bir özlem duyuyoruz. O yüzden plaka ile hasretimizi gideriyoruz. Almanya'da 58 plaka çok var. Sivaslı olanlar genelde plakalarını 58 yapıyor. Almanya'da plakaya baktığımızda 58 varsa Sivaslı olduğunu anlayıp selamlaşıyoruz. Almanya'da 58 plaka gördüğümüz zaman insan daha bir seviniyor diye konuştu.

'PLAKAMIZLA SİVASIMIZI YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYORUZ'

OS HY 5858 plakalı otomobili olan, 45 yıldır Almanya'da tuğla fabrikasında çalışan Ahmet Yıldız da Sivas hasreti ile yaşadığını belirterek, Gurbetçiyiz. Sivas hasreti var. Plakamızla Sivasımız'ı yurt dışında temsil ediyoruz. Yurt dışında yaşayan, Sivaslı olup da 58 plaka almayan Sivaslıyım demesin. Az bir miktar para ödeyerek alınabiliyor. Almanya'da veya yurt dışında hangi ülkeye gidersek 58'i gördüklerin de 'bu Sivaslı hemşehrimiz' diyerek yardımcı oluyorlar. Hemşehrilerimizle buluşabiliyoruz. Almanya'da herkes kendi ilinin plakasını almaya çalışıyor. Sivas'ı çok özlüyoruz. Burası vatanımız ifadelerini kullandı. Almanya'da şoförlük yapan ve Sivas'a olan özlemi nedeniyle DU MH 8258 plaka alan Murat Öztekin ise, Özellikle bu plakayı seçtim. Biz burada doğduk büyüdük. Bu memleketin insanıyız. Nereye gidersen git doğduğun yeri illa ki özlüyorsun. Memleketin özlemini çekiyoruz dedi.

BABA OĞUL, HEM 'TÜRK' HEM '58' PLAKA ALDI

Almanya'nın Tübingen şehrinde uzun yıllardır yaşayan Mehmet Karademir (63) ve oğlu Fatih Karademir (42) ise otomobillerine hem Türk olduklarını hemde Sivaslı olduklarını yansıtan plaka aldı. TÜ RK 558 ve TÜ RK 158 plakalı araçlarıyla tatil için Sivas'a gelen baba oğulun araç plakalarına görenlerin ilgi gösterdiğini söyledi. Baba Karademir, Bu anlatılmaz bir duygu. Bu plakaları parasıyla alacak olsan alamazsın. Öyle bir şansımız yok. Bu bir şans. Tübingen kentinde oturduğumuzdan dolayı T VE Ü'yü onlar veriyorlar, R-K'yı da biz aldık. Böylece Türk oldu. Sonunda '58' olunca tadından yenmiyor. Bu plakayı görenler fotoğraf çektirip internete koyuyorlar. Bunları görünce mutlu oluyorum. Almanya'da Türk plakası ile dolaşmanın zararını görmedim ama bazı Almanlar Türk yazısına burun kıvırıyorlar. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Kesinlikle korkmuyorum ve Türklüğümle gurur duyuyorum. Hem Türklüğümüzü hem de Sivaslı'lığımızı plakaya yansıttık. dedi. Oğlu Fatih Karademir ise 8 yaşında Almanya'ya gittiğini belirterek, Bu duygu bambaşka bir duygu. Hem Türk hemde Sivaslı olduğumuzu millet görüyor. Çok güzel tepki alıyoruz. Almanya'da da bir Sivaslı yanımızdan geçtiği zaman hemen anlıyor ve 'hemşehrim' diye bağırıyorlar. Güzel bir duygu ifadelerini kullandı.