Sitemli sözler 2021: Sitemli acı sözler, sevgiliye sitemli sözler, dosta sitemli sözler, sitemli sözler resimli!

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SİTEMLİ SÖZLER 2021

- Gitmek gerekir bazen fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile dönüp bakmadan.

- Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı.

- Anlatamıyorum ki ben derdimi, gözlerine bakıp konuşamıyorum ki.

- Beni çok çabuk unutmuş olabilirsin, olsun. Bilirsin severim balıkları.

- Yanında olmayı geçtim, keşke biraz umurunda olsam.

- Benden seni seviyorum dememi bekleme sevgili. Biz de zikir sessiz çekilir.

- Beni ben yapan şeyler, seni sen yapmaya yetmeyebilir.

- Ben ne yaptım kader sana, mahkûm etti beni bana, her nefeste, bin sitem var, şikâyetim Yaradan'a, şikâyetim Yaradan'a.

- Bazen bir kelebeğin ömrü kadardır hayat. Ne kırmaya gelir ne de kırılmaya.

- Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım. Çünkü beni sadece onlar incitebilir.

- Ne üzgünüm, ne de kırgınım. Yorgunum sadece. Kendime bile tahammül edemezken, nasıl katlanayım kendini bilmezlere.

- Herkesin işine yaradığın kadar değerlisin bu hayatta.

- Bugün senin için bir şey yapmıyorsam, dün elimden geleni yaptığım içindir.

- Varlığın hayatıma ne kattı ki yokluğun canımı acıtsın.

- Sen susunca çok yoruluyorum! Acaba neyi anlatmıyorsun.

- Biri de çıkıp demiyor ki sen yalnız değilsin, ben varım.

- Velhasıl kelam hissettiğin kadar kalbinde söyleyemediğin kadar dilindedir.

- Senin için değildi yaptığım onca şey, sadece sen zannettiğim kişi içindi.

- Biri de çıkıp demiyor ki sen yalnız değilsin, ben varım.

- Bazen insan öyle özlenir ki; özlenen bilse, yokluğundan utanır. (Aziz Nesin)

- Yanında olmayı geçtim, keşke biraz umurunda olsaydım.

- Beni çok çabuk unutmuş olabilirsin, olsun. Bilirsin severim balıkları.

- Aşk dediğin koskoca bir yalanmış, dost bildiğim meğerse ömrümü çalanmış.

- Bazı insanlar ayakkabı numarası gibi… Her numara var.

- Duygular asla eceliyle ölmez. Mutlaka bir katili vardır.

- Bazen çok seversin ve o ardına bakmadan çekip gider.

- Beni seviyor gibi yapmasaydın inan bu kadar üzülmezdim.

SİTEMLİ ACI SÖZLER

- Anlatamıyorum ki ben derdimi, gözlerine bakıp konuşamıyorum ki.

- Madem gidiyorsun burası son durak ne adres, ne mektup, ne resim bırak, kendinden bir parça bir cisim bırak, saçından birkaç tel ver de öyle git.

- Üşüyor musun? Üzülme be! Gel yanıma, o kadar yaktın ki canımı, ısınırsın. Üşümezsin bir daha. (Cemal Süreya)

- Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı.

- Gönül mahzun, gözlerimin şavkı yok, senin için söylenmedik şarkı yok, suskunluğun dargınlıktan farkı yok, bir şey söyle, sitem olsun naz olsun.

- Bazen susmak gerekir kelimelere yazık etmeden! Bazen AŞKTAN uyanmak gerekir gözlere yazık etmeden!

- Beni çok çabuk unutmuş olabilirsin, olsun. Bilirsin severim balıkları.

- Yanında olmayı geçtim, keşke biraz umurunda olsam.

- Senin için değildi yaptığım onca şey, sadece sen zannettiğim kişi içindi.

- Sen susunca çok yoruluyorum! Acaba neyi anlatmıyorsun.

- Sen onunla ağlamak istiyorsun ama o seninle kahkaha atmak bile istemiyor. Ne yapsan da bazen sevmek yetmiyor.

- Bazen çok seversin ve o ardına bakmadan çekip gider.

- Eğer benimle herhangi biri arasında seçim yapmakta zorlanıyorsan onu seç. Çünkü ben herhangi biri değilim.

- Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim, sen beni hep bıraktın bense hep arkandan ağladım.

- Biri de çıkıp demiyor ki sen yalnız değilsin, ben varım.

- Yoruldum beni benden eden yalanlardan… AŞK ya cennetin olur ya da CİNNETİN!

- Ben ne yaptım kader sana, mahkum etti beni bana, her nefeste, bin sitem var, şikâyetim Yaradan'a, şikâyetim Yaradan'a.

- Sen nereden bileceksin, sürekli birinin hayaliyle yaşamayı. Sen nereden bileceksin aldatılmanın acısını. Sen nereden bilirsin sevgilim deli gibi sevmesini…

SEVGİLİYE SİTEMLİ SÖZLER

- Bir asır beklerim der, sonra çekip gider bunlar.

- Bir yüreksize verme yüreğini, ya hiç eder sevgini, ya da paramparça eder yüreğini.

- Canınız sağ olsun biz bu yola sizinle çıkmadık ki sizinle bitirelim.

- Hata yapın. Yapın ki etrafınızdakiler kimmiş öğrenin.

- Kimsemiz yok, zaten kimseye de ihtiyacımız yok.

- İnsanların duygularıyla oynadınız, insanları canavarlaştırdınız.

- En nefret ettiğim şeyleri gördüm en sevdiğim insanlardan.

- Güzelliğine aldandığın insanların çirkin duygularını tanıyacaksın.

- Birine ait olmayı bilmezken, binine sahip olmak istediniz.

- Seni seviyorum ama beni germe.

- Gerçek, ona layık olana söylenir.

- Giderek daha çok seviyorum seni demişti. O yüzden gitti demek ki.

- Bir de hakkını helal et derler giderken, haram ettikleri hayattan helallik isterler.

- Beni sevdiğiniz yok, ama sıkışınca da bana başvurmaktan geri kalmazsınız.

- Amma velâkin, her şey nasip.

- Bazı insanlara verdiğim değeri geri almak istiyorum.

DOSTA SİTEMLİ SÖZLER

- Yok ya kırılmadım hiç, bükülme özelliği var bende.

- Bu hayatı yaşanmaz yapan karşıdaki kişinin yalan vaatlerine ve sözlerine aldanmamız, kapılmamızdır.

- Sorma neredesin ne yapıyorsun diye. Ne önemi var, gönlünde değilsem eğer!

- Aradığınız kişiye ulaşamıyorsanız, sorun hatlarda değil, menfaatler dedir.

- Elbet bir gün anlayacaksın, anladığında ağlayacaksın.

- Bizde üzülüyoruz ancak profesyonel olduğumuz için belli olmuyor.

- Öyle insanlar var ki; Kalbi düşman, kendi dost görünür. Öyle yaklaşır ki; Dışı hoş, özü boştur.

- Gel diyemem ama ben hala bekleyeceğim!

- Dünya çok acı çekiyor, ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden.

- Olursa olur, olmazsa alıştık zaten.

- Korudum hayallerimi kirli ellerden kollardan.

- Benim bu dünyadan beklentim, ne mal ne de mülk, sadece sevdiklerimle birlikte olabilmek.

- O hayaller seninle kuruldu bir başkasıyla yaşanır mı.

- Aşkta beklentilerini aza çek, zor da olsa… Yoksa kor da olsa katlanacaksın hayatın sana sunduklarına…

SİTEMLİ AŞK SÖZLERİ

- Acıya ayıracak zamanım kalmadı, kendine istediğin gibi bak.

- Bir gün anlayacaksın, utanacaksın yaptıklarına.

- Tövbe kapısı açık dediysek, yeni günahlara koşman mı gerek?

- Geride kalanların geride olmasının bir sebebi var.

- Giden gittiği yeri mutlu etsin.

- Yokluk da yapılan sitem, varlık da yapılan şükrü zedeler.

- Kötü niyetle sorulan bir sorusun, iyi niyet arama cevapta.

- Hayat kurulu bir pazar yeri, lakin kim kimi kaça satar bu bilinmez.

- Senin gönlün yüzün gibi değilmiş.