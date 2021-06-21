Şırnaklı Öğrencilerin Antakya Hayali Gerçek Oldu

Sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıyla hayallerinin Antakya'yı ve Antakya Bilim Merkezi'ni görmek olduğunu belirten bir mesaj atan Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesi Üçtepe Ortaokulu öğrencilerinin hayali gerçek oldu.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıyla hayallerinin Antakya'yı ve Antakya Bilim Merkezi'ni görmek olduğunu belirten bir mesaj atan Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesi Üçtepe Ortaokulu öğrencilerinin hayali gerçek oldu.

Antakya'da Hatay Valiliği ve Antakya Belediyesi'nin konuğu olan öğrenciler, Hatay'ın Antakya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiler, hayatlarında ilk defa denizi görmenin mutluluğunu yaşadılar.

Üçtepe Ortaokulu öğrencileri, sosyal medya üzerinden tek hayallerinin Antakya'yı ve Bilim Merkezi'ni görmek olduğunu belirten bir paylaşım yaptılar. Paylaşımlarıyla Antakya Belediyesini ve Hatay Valiliğini de eklediler. Paylaşımı gören Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, okul yöneticileri ile bağlantı kurdu ve öğrencilerin Şırnak Valiliğinin oluru ile Hatay seyahati başladı.

Şırnaklı öğrenciler Antakya turunun ardından Samandağ'da hayatlarında ilk defa denizi görüp, deniz suyuna dokunarak büyük bir mutluluk yaşadılar. Daha sonra Titus Tüneli, Hıdırbey Mahallesi'ndeki Musa Ağacı, Vakıflı Mahallesi'ndeki Ermeni kilisesini ziyaret eden öğrencilerin gezisi Beşikli Mağara'da son buldu.

Bir sonraki gün Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile buluşan öğrenciler, Antakya Bilim Merkezini birlikte gezdiler.

Projenin sosyal medya üzerinden yapılan bir çağrı ile başladığını belirten Vali Doğan, "Şırnak'ta görev yapan Aydın ve Tekirdağlı iki öğretmenimizin çağrısıyla çocuklarımızı Hatay'a davet ettik. Şu anda çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Hataylı çocuklarımızda, misafir çocuklarımıza eşlik ettiler. Güzel bir program oldu. Tabi programın en can alıcı noktası Antakya Belediyesinin Bilim Merkezi'ndeyiz. Çocuklarımızla bilim ve teknolojiyi buluşturuyoruz. Onların içinde var olan bu cevheri gün yüzüne çıkartmak için gayret sarf ediyoruz. " dedi.

Türkiye'nin uzay ve teknoloji konusunda ciddi yatırımlar yaptığını belirten Doğan: "Çocuklarımızın da bu sürecin içerisinde yer alması çok önemli. Dolayısıyla bu alana yapılan her yatırımı önemsiyoruz. Bu çocuklar gelecekte devlete ve millete hayırlı işler yapacak. Bundan eminiz. Çocuklarımız ayrıyeten Hatay'ın Antakya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini de gezdiler gördüler. İlk kez deniz ile buluştular. O sevinçlerini gördüm çok mutlu oldum. Ben tekrar emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. " diye konuştu.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da, Antakya Bilim Merkezinin kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Astronomi, uzay bilimleri, robotik kodlama akıl ve zeka oyunu eğitimleri ile Türkiye'deki bilim merkezleri arasında yerimizi almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimiz şehrimizde tarihi ve kültürel açıdan önemli olan pek çok yeri gezdiler. Antakya Sanat El Sanatları Müzemizde onlarla sohbet ettik, şehrimiz hakkında bilgiler verdik. Onları Antakya'mızdan güzel anılarla uğurlarken, gelecekte kendilerini de birer bilim insanı olmalarını temenni ediyor. Ülkemize, milletimize, ailelerine hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini diliyorum. Öğrencilerimizi burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. " dedi.

Başkan Yılmaz, öğrencilerin Antakya'ya gelmelerine ve kenti gezmelerine destek veren Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a, Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nevzat Şener'e, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz'a, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek'e, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'a ve Antakya'da öğrencilerin konaklamalarını sağlayan Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'ya teşekkür etti.

Öğrencilerden Aylin Babat: "Antakya'ya gelip tarihi ve kültürel güzelliklerini görmeyi çok istiyordum. Bir hayalim gerçekleşti. Buraya geldiğim ve Antakya'yı gezme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Antakya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulduk. Denizi görmemiştim, denizi gördüğüm için de çok mutluyum. Antakya tarihi ve kültürel yerleri, doğal güzellikleri ile çok güzel bir kent. Bizi buraya getirip Antakya'yı görme fırsatı verdikleri için öğretmenlerime, burada bizleri karşılayan Antakya Belediye Başkanımız İzzettin Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Yayın Tarihi :

21 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre