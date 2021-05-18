Şırnaklı kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler markalaştı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devlet desteğiyle kurulan işletmede istihdam edilen 10 kadının el emeğiyle hazırladığı erişte, mantı ve yufkalar "Uluyörem" markasıyla satışa sunuluyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devlet desteğiyle kurulan işletmede istihdam edilen 10 kadının el emeğiyle hazırladığı erişte, mantı ve yufkalar "Uluyörem" markasıyla satışa sunuluyor.

Uludere Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce GAP İdaresi Başkanlığına sunulan projenin kabul edilmesiyle 80 metrekarelik bir alanda kadınların üretim yapması için atölye kuruldu.

Atölyede istihdam edilen 10 kadın, hünerli elleri ile erişte, mantı ve yufka hazırlıyor. Kadınların hazırladığı bu lezzetler, Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından 10 yıllığına tescillenen "Uluyörem" markası ile market reyonlarında yerini aldı.

Ürünlerin satışından elde edilen gelir, kadınlara kazanç olarak geri dönüyor. Ürünlerin diğer illerde de satışa sunulması ve istihdam edilen kadın sayısının artırılması hedefleniyor.

İlçede bu ürünlerin yanı sıra 70 aileye verilen 6 bin tavuktan elde edilen yumurtalar da "Uluyörem" markasıyla piyasaya sunuluyor.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, bu proje ile ev kadınlarının el emekleriyle hazırladıkları ve piyasaya sunacakları ürünlerle aile ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Solmaz, 80 metrekarelik bir alanda 10 kadını istihdam ettiklerini belirterek, deneme amaçlı kurdukları atölyede yapılan üretimin yoğun bir talep gördüğünü dile getirdi.

"Pazardaki arz talep dengesinin en önemli unsuru gıda güvenidir. İlçe Tarım Müdürlüğümüz işletmeyi gıda üretim standartlarına uygun halde hazırladı." diyen Solmaz, pazar için güvenin oluşması adına bir marka tescili sağlamak istediklerini aktardı.

Solmaz, "Uluyörem' adında karar kıldık. Bu isim bölgemizi anlatan bir marka oldu. Gerekli başvurumuzu yaptık ve incelemelerin ardından başvurumuz kabul edildi. Bugün itibarıyla 10 yıl tescil iznimizi aldık. Bu, 10 yıl boyunca kadınlarımızın ürettiği ve Kaymakamlığımızın desteklediği tüm projelerin ürünlerinde kullanılacak bir marka haline geldi." diye konuştu.

İşletmede el emeğiyle üretilen ürünlerin piyasada rağbet gördüğünü dile getiren Solmaz, ilginin kendilerini sevindirdiğini ve ileriki süreç için umutlandırdığını kaydetti.

Hedef 100 kadını istihdam etmek

Solmaz, yerel bazda ürünlerin tanınmaya başladığını, çevre illere de ürünlerin verildiğini belirterek, istedikleri seviyeye ulaşınca işletmeyi büyütüp daha çok kişiye de istihdam sağlamış olacaklarını bildirdi.

"İnşallah hedefimiz 100 kadını istihdam etmektir." ifadesini kullanan Solmaz, ilçede sera, çilek ve mantar yetiştiriciliği başta olmak üzere birçok konuda projeyi hayata geçirdiklerini, üretime destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kaymakam Solmaz, yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde vatandaşların iş olarak sıkıntılar çektiğine işaret ederek, çarenin üretim yaparak ev ekonomisine katkı sunmak olduğunu aktardı.

"İlçemizin markasını Türkiye'de tanıtmak amacındayız"

Atölyede üretim yaparak gelire kavuşan kadınlardan Ülkühan Yıldırım, Kaymakamlık vesilesiyle çalışmaya başladıklarını, yufka, mantı ve 3 çeşit erişte yapıp, piyasaya sunduklarını söyledi.

Yıldırım, bu sayede ev ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek, "Günlük yufkamız çıkıyor. Günde 50 paket de mantı ve erişte çıkarabiliyoruz. Aynı zamanda online satışta yapmak istiyoruz. El emeği ürünlerimize her geçen gün talep artıyor. Bu da çalışma şevkimizi artıyor. İlçemizin markasını tüm Türkiye'de tanıtmak amacındayız. Umarız başarılı oluruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan