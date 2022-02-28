Şırnak'ta düzenlenen basın açıklaması ile 28 Şubat kınandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta AK Parti İl Başkanlığı ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 28 Şubat sürecinin yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, demokrasiye yönelik müdahalelerin insanlık suçu olduğunu ve bunu haykırmak için toplandıklarını söyledi.

"Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz var olduğumuz sürece devam edecek. 28 Şubat için '1000 yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat 1000 yıl sürmedi ancak 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız." diyen Erkan, demokrasiye ve milli iradeye her zaman sahip çıkacaklarını bildirdi.

Erkan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerinin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, her şart ve koşulda yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Basın açıklamasına, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik de katıldı.