Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri anısına 251 çam fidanı toprakla buluşturuldu

Orman İşletme Müdürlüğünce 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz adına oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen programda, 251 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğünce 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz adına oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen programda, 251 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi. Orman İşletme Müdürlüğünce 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz adına oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen programda, 251 çam fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikme töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu burada yaptığı konuşmada, Ömer Can Açıkgöz başta olmak üzere tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Vali Karaömeroğlu: "Malazgirt'ten, Çanakkale'ye, Kurtuluş savaşından günümüze kadar kanlarını akıtarak, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi anmak, Fetö Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz gecesinde devletimize, milletimize, Demokrasimize ve Milli İrademize karşı yapılan hain saldırı sonucunda canlarını hiçe sayarak canlarını feda eden 251 aziz Şehitlerimize, özellikle hain darbe girişiminde Ankara'da bir gül bahçesine girercesine Kahramanca Şehadet Şerbetini içen Sinop'un Onuru, gururu Ömer Can Açıkgöz kardeşimize ve tüm Şehitlerimize bir nebzede olsa görevimizi yerine getirebilmek, onların hatıralarını yaşatabilmek ve onları hiçbir zaman unutmayacağımızın göstergesi olarak bugün burada fidan dikmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 1915'te ecdadımız nasıl 'Çanakkale Geçilmez' dediyse 15 Temmuz destanının yazıldığı o karanlık gecenin sabahında da milletimiz birlik ve beraberliğiyle, cesaretiyle, azim ve kararlılığıyla hain darbe girişimine karşı duruşuyla 'Milli irade geçilmez, Türkiye geçilmez mesajını bir kez daha net bir şekilde vermiştir. Her konuda olduğu gibi Ülkemiz, Siyasi İstikrarıyla, teknolojik atılımlarıyla, Askeri ve Diplomatik gücüyle, Güçlü Demokrasisiyle, Öncü Projeleriyle, Genç Nüfusuyla, mazlumlara kol kanat germesiyle tüm dünyaya Türkiye'nin Geçilmez olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir. " dedi.

Vali Karaömeroğlu : "Bizlerde; Genetik şifresi kahramanlık olan bu asıl millet için, toprakları şehit kanlarıyla sulanmış vatanımız için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yılmadan, usanmadan, daha da azim ve gayretle çalışacağımıza, onların kutsal emaneti Devletimizi ve Milletimizi kıyamete kadar ayakta tutacağımıza, ezanımızı susturmayacağımıza ve Bayrağımızı indirmeyeceğimize şehitlerimizin manevi huzurunda söz veriyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi bugün burada 15 Temmuz Şehitlerinin anısını yaşatmak adına, Ömer Can Açıkgöz Hatıra Ormanı Fidan Dikim törenine katılan bütün katılımcılara ve bu hatıra Ormanının gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, Bu vesileyle; Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet minnet ve şükranla yad ediyor. Kahraman Gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. " dedi.

Konuşmanın ardından tüm şehitler, geride kalanları ve ebediyete intikal edenler için dua edildi.

15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün babası Fahrettin Açıkgöz'de programda yer aldı. Dua sonrası fidan dikimleri gerçekleştirildi. Nazire Şen

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Kaynak: Habermetre