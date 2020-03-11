Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir (2)
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Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir (2)

Çin kaynaklı koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirler titizlikle sürdürülüyor.

11.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:09
Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir (2)

Çin kaynaklı koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirler titizlikle sürdürülüyor.

Salgının İran'da görülmesinin ardından ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik ve solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtileri bulunan yolcuların sınırdan girişlerine izin verilmedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, İran gündemiyle yaptığı toplantının ardından sınır hareketinin azaltılması yönünde tavsiye kararı verdi. Tablonun ağırlaştığı komşu ülke İran ile sınırların geçici kapatılması kararı alındı.

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve ilgili diğer bakanlıklarla koordineli alınan karar, İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili bilgilendirildi.

Genelgenin ardından İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy, Hakkari-Esendere, Iğdır-Dilucu kara hudut kapıları ile Van-Kapıköy demir yolu hudut kapısı 23 Şubat'ta geçici süreyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Öte yandan Türkiye ile İran arasında karşılıklı işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri de Kovid-19 tehlikesi nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Türkiye'nin İran'a olan sınır kapılarında tedbir alınarak sahra hastaneleri kuruldu.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki önlemler sürüyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda yurda giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.

Termal taramadan geçirilen tüm vatandaşlar, daha sonra gümrükte görevli 50 sağlık görevlisince belirtileri olmasa dahi titiz bir muayeneden geçiriliyor.

Termal tarama ve solunum yolları muayenesinin ardından yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı gibi belirtileri olan kişiler, tam donanımlı özel ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ndeki özel alanda karantina altına alınıyor.

İran'da Kovid-19 salgınının çıkış noktası olan Kum şehri ile virüsün yaygın olarak görüldüğü Meşhed, Tahran, İsfahan, Gilan ve Tebriz menşeli vakalar ise semptom olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastanesinde değerlendiriliyor.

Söz konusu bu şehirlerin dışından gelip yurda giriş yapmak isteyen vatandaşlardan belirtisi olmayanlar ise bir süre sahra hastanede gözetim altında tutulduktan sonra aile hekimleri ve sağlık görevlilerince 14 gün evlerinde takibi yapılıyor.

Devlet hastanesindeki karantina süresince tetkikleri yapılan vatandaşlardan alınan kan örnekleri de Kovid-19 incelemesi için Sağlık Bakanlığınca Erzurum'da kurulan referans laboratuvara gönderiliyor.

Vatandaşlar korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendiriliyor

Tedbirler kapsamında hem sınır kapılarında gözetim altında tutulan hem de evlerinde takibi yapılan vatandaşlar, sağlık görevlilerince Kovid-19 ve korunma yöntemleriyle ilgili broşürler dağıtılarak bilgilendiriliyor.

Önlemler çerçevesinde Türk vatandaşları dışında hiçbir yabancı uyruklunun sınır kapısından yurda girişine izin verilmezken, Türkiye'den İran'a ise yalnız İran uyrukluların geçişine izin veriliyor.

Sınır kapısında ve devlet hastanesinde alınan önlemler sağlık personelince 24 saat olarak aralıksız sürdürülüyor.

Gürcistan sınırında da tedbirler üst seviyede

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda da Kovid-19 tedbirleri çervesinde çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidine karşı 20 gün önce termal kameralarla sınır kapılarında önlem almaya başladıklarını söyledi.

Sahra hastanelerinin 29 Şubat'ta sınır kapılarına yerleştirildiğini anımsatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Mevcut tedbirlerle Ardahan'dan Gürcistan'a açılan söz konusu her iki sınır kapısında günlerdir tedbir alıyoruz. Daha önce konteyner ve termal kameralarını kurmuştuk. Şu an her iki kapıda toplam 8 sahra hastanesi ile 8 konteyner hizmet veriyor ayrıca her iki kapıda 4 doktor ve toplam 18 sağlık çalışanımız aktif mesai yapıyor."

Ülkeyi söz konusu virüse karşı korumak için tedbirlerin sıkı alındığını anlatan Masatlı, önlemler kapsamında ülkeye giriş yapan vatandaşların termal kameralarla tarandığını sözlerine ekledi.

Nahçıvan sınırı

Iğdır'da da Kovid-19 salgınına ilişkin sıkı tedbir alındı. Türkiye'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınır kapısı olan Dilucu'nda Kovid-19 salgınına karşın alınan önlemler, 1 büyük sahra hastanesi ve 10 küçük çadırda sürdürülüyor.

Yurda giriş yapmak isteyenler önce termal kameralardan geçirilip daha sonra 3 farklı cihazla farklı bölümlerde ateş ölçümü yapılarak sahra hastanesinde muayene ediliyor.

Ateş yüksekliği, öksürük ve virüsün bulaşmasıyla yaşanması muhtemel belirtileri barından kişiler, Iğdır Devlet Hastanesinde oluşturulan bir bölümde karantina altına alınıyor. Bu karantina alanına ayrı ambulans, ayrı asansör ve ayrı bölmelerden ulaşılıyor.

Dilucu'nda alınan önlemler, sağlık personellerince 24 saat olarak aralıksız sürdürülüyor.

Erzurum'da da üst düzey tedbirler

Erzurum Valisi Okay Memiş de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sağlık ve diğer bakanlıklarımız gerekli tedbirleri aldı ve bu halen devam ediyor. Biz bölge vilayetiyiz ve sağlık alanında çok önemli illerden biriyiz. Koronavirüs önlemleri gündeme geldiğinde Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni yapılan birimini tedbir amaçlı hazır hale getirmiştik ancak Bakanlık politikası olarak İran'da yaşayan Türk vatandaşların ülkemize girişindeki bu politikadan vazgeçildi. Bunun yerine sınırda oluşturulan sahra hastanelerinde 14 günlük kuluçka dönemi geçirecekler ve ondan sonra Türkiye'ye giriş yapacaklar."

Memiş, bu sebeple İran'dan gelen insanların merkezde gözetim altına tutulmasında vazgeçildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı ne Erzurum'da ne de diğer illerde hazır hale getirdiği hastanelerde İran'dan gelecek olan Türk vatandaşlarının gözetim altına alınmasından vazgeçti. Tüm dünya bununla mücadele ediyor, tedbirlerimizi almış durumdayız. Sağlık personelleri ile hazır haldeyiz. Şu anda Ankara, İstanbul ve Erzurum'da koronavirüsün negatif mi pozitif diye laboratuvar sonuçları bu üç ilde oluyor. Demek ki Erzurum bu derece donanımlı il çünkü bu işi her yerde yapmak kolay değil."

Öte yandan yine termal kamera ve sahra hastaneleri kurulan Artvin'in Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı, Hakkari'nin Irak'a açılan Üzümlü ile İran'a açılan Esendere Sınır Kapısı, Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda da virüs salgınına karşı teyakkuz hali devam ediyor.

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Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir (2)

Kaynak: AA

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Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir (2)

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