Şikayetvar 'kusursuz müşteri deneyimi yaşatan' 96 markayı ödüllendirdi
- Güncelleme:
Türkiye'de müşteri memnuniyetini ölçen çözüm platformu Şikayetvar tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 8 Mart Salı günü Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.
Türkiye'de müşteri memnuniyetini ölçen çözüm platformu Şikayetvar tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 8 Mart Salı günü Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi. Kusursuz müşteri deneyimini yaşatan 57 sektörden 96 markanın ödüllerine kavuştuğu görkemli gecede davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.
150 bin markanın, 7 buçuk milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları yedinci kez ödüllendirdi. Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 buçuk milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar Ödül Töreni, 8 Mart Salı günü marka temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
96 MARKA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendirildiği A.C.E Awards'da kategori sayısı arttı. Geçen yıl 48 farklı sektörde 91 ulusal ve uluslararası markanın ödüllendirildiği törende, bu yıl 57 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten 96 marka ödüllerine kavuştu.
7'nci A.C.E Awards ödül töreninde ödül alan marka ve dereceleri şöyle sıralandı:
"Otomotiv A
Renault (Diamond)
Otomotiv B
Dacia (Diamond)
Nissan (Gold)
Otomotiv Lüks
BMW (Diamond)
Cep Telefonu
Huawei (Diamond)
Beyaz Eşya
Arçelik (Diamond)
Beko (Gold)
Akaryakıt
Opet (Diamond)
Seramik - Vitrifiye
Vitra (Diamond)
Bankacılık B
HSBC (Diamond)
Odeabank (Gold)
Kamu Bankacılığı
Halkbank (Diamond)
İnternet Servis Sağlayıcılar
Kablo Net (Diamond)
Superonline (Silver)
İletişim (GSM)
Turkcell (Diamond)
Digital Platform
Kablo TV (Diamond)
Turkcell TV (Gold)
Pazar Yeri Siteleri
GittiGidiyor (Diamond)
Hepsiburada (Gold)
Pazaryeri Siteleri (B)
Morhipo (Diamond)
PttAVM (Gold)
Ankastre
Ferre (Diamond)
Franke (Gold)
Araç Paylaşım
MOOV (Diamond)
Seri İlan - Oto Kiralama
Yolcu360 (Diamond)
Tatil Pazarlama
Jolly Tur (Diamond)
Elementer Sigorta A
Aksigorta (Diamond)
Doğa Sigorta (Gold)
Türkiye Sigorta (Silver)
Elementer Sigorta B
Zurich Sigorta (Diamond)
Ethica Sigorta (Gold)
Ray Sigorta (Silver)
Emeklilik ve Hayat Sigorta
Türkiye Hayat Emeklilik (Gold)
Metlife Emeklilik ve Hayat (Silver)
Tasarruf Finansman Şirketleri (Ev)
Eminevim (Diamond)
Birevim (Gold)
Tasarruf Finansman Şirketleri (Otomobil)
EminOtomotiv (Diamond)
Birarabam (Gold)
Market Alışveriş Uygulamaları
İstegelsin (Diamond)
Yemeksepeti Banabi (Gold)
Marketler Zinciri
CarrefourSA (Diamond)
Onur Market (Gold)
Kargo
Yurtiçi Kargo (Diamond)
Sürat Kargo (Gold)
Kargo Pazaryeri
KARGOMsende (Diamond)
hepsiJET (Gold)
Yatak Marka Mağaza
İşbir Yatak (Diamond)
Yataş (Gold)
Teknoloji Market
Teknosa (Diamond)
Kozmetik Mağaza Zinciri
Watsons (Diamond)
Kripto-Sanal Para Borsası
Bitlo (Diamond)
Bitay (Gold)
Lojistik
Horoz Lojistik (Diamond)
Mobilya Mağaza Zincir
İstikbal (Diamond)
Bellona (Gold)
Enza Home (Silver)
Mobilya Mağaza Zinciri (B)
Mondi (Diamond)
Konfor Mobilya (Gold)
Çetmen Mobilya (Silver)
Isı Sistemleri
Ferroli Türkiye (Diamond)
Baymak (Gold)
Warmhaus (Silver)
Departman Mağazacılığı
Mudo (Diamond)
Tchibo (Gold)
Boyner (Silver)
Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri
Stilevs (Diamond)
King (Gold)
Elektronik Para Uygulamaları
İninal Kart (Diamond)
Papara (Gold)
Paycell (Silver)
Bilet Siteleri (Ulaşım)
Obilet (Diamond)
Ödeme Sistemleri
Paytr (Diamond)
PayFix (Silver)
Enerji Dağıtım
Tredaş (Diamond)
Enerji Perakende
Zorlu Enerji (Diamond)
Enerji Perakende
Enerjisa Elektrik Perakende (Gold)
Fast Food Zinciri
Little Caesars (Diamond)
Giyim Markaları B Segment
İpekyol (Diamond)
Giyim Markaları C Segment
LC Waikiki (Diamond)
Mavi (Silver)
Güvenlik Sistemleri
Pronet (Diamond)
Hızlı Teslimat
Packupp (Diamond)
Teknoloji Ürün Siteleri
İncehesap (Diamond)
EasyCep (Gold)
Network Satış Markaları
Farmasi (Diamond)
Televizyon Ses ve Görüntü Sistemleri
Arçelik (Diamond)
Beko (Gold)
Grundig (Silver)."
A.C.E AWARDS'UN METODOLOJİSİ
Markaların gerçekleştirdiği şikayet yönetiminin temel alındığı A.C.E Awards'da Şikayetvar, şikayetçi müşterilere yönelik yılda 1 buçuk milyonun üzerinde anket gerçekleştiriyor. Markalara takdim edilen A.C.E Awards, gerçek tüketicilerle yapılan anketlerin oluşturduğu "Müşteri Deneyimi Endeksi" baz alınarak ölçümleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar payına oranla şikayet payı, memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor.