Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce kaymakamlık yaptığı ilçeyi ziyaret etti
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce kaymakamlık yaptığı ilçeyi ziyaret etti

12.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:36
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce kaymakamlık yaptığı ilçeyi ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce Kaymakamlık yaptığı Baykan ilçesini ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce Kaymakamlık yaptığı Baykan ilçesini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile ilçe ziyareti kapsamında Yarımca ve Çelikli jandarma karakol komutanlıklarını ziyaret etti.

Güvenlik çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, karakol denetim defterlerini imzaladı.

Yarımca ve Kasımlı köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, köylülerin taleplerini dinledi.

Köylerin ilkokullarını ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, çocuklara oyuncak dağıttı.

Hacıbektaşoğlu daha sonra ilçeye bağlı Atabağı beldesine geçti, belediye başkanı Tayyar Lale ve belde sakinleriyle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beldede lise yapılması talebinin değerlendirileceğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, beldenin ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü desteği vereceğini söyledi.

Yıllar önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeye vali olarak gelmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Yıllar sonra Yarımca ve Kasımlı köyleri ile Atabağı beldesini ziyaret ettim. Vatandaşlarımla görüşme imkanı buldum. Duygulu anlar yaşadım. Belde ve köylerin yıllar içinde geliştiğini ve büyüdüğünü görmek beni mutlu etti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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