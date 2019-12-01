"Sihirli Flüt"ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak (2)

01.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:56

"Sihirli Flüt" olarak tanınan Şefika Kutluer adına bu yıl 10'uncu kez düzenlenen uluslararası festivalde, AB, İngiltere, Çekya, Rusya, Türk Cumhuriyetlerinden sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.

Ankara'nın yanı sıra Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak festivalde, Meksikalı besteci Jose Elizondo'nun Şefika Kutluer için hazırladığı beste, ilk kez seslendirilecek.

Konserlerin yanı sıra Türkiye'nin kültürel değerlerinin önemine dikkati çekecek sunumların da yapılacağı festival, 3-25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Festivalin Ankara bölümündeki etkinlikler, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda, Tarsus bölümündekiler ise St. Paul Anıt Müzesi Konser Salonu'nda düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile İtalya, Avusturya, Kazakistan, Slovakya liyakat ve devlet nişanları sahibi flüt sanatçısı Şefika Kutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da doğduğunu, buradan dünyaya açılıp, tanındığını söyledi.

Kutluer, "Ankara, Atatürk'ün kültür başkenti. Kültür Ankara'dan Anadolu'ya, Türkiye'ye yayıldı. Atatürk'e olan borcumuz, benim ülkeme borcum, bunların hepsi birleşince uluslararası bir festival yapma fikri doğdu. Ankara'ya bir damla katkım olsun diyerek, borçlarımı ödemek üzere bu festivali yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"İki kişilik bir orduyuz"

Festivali eşi Refik Kutluer ile düzenlediklerini, adeta "iki kişilik bir ordu" olduklarını belirten Kutluer, "10'uncu senemize gelmişiz, bunun sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Festival programına ilişkin bilgi veren Kutluer, "Mevlana" albümünde kendisine eşlik eden Prag Virtüözleri Orkestrası'nın 3 Aralık Salı günü vereceği konserle açılışı yapacaklarını, ayrıca kendisinin de Mozart'ın R Majör Flüt Konçertosu'nu çalacağını bildirdi.

Kutluer, 11 Aralık'ta arpist Zeynep Öykü ile flüt-arp resitali vereceklerine değinerek, "Farklı bir repertuvarla hem romantik hem barok hem de klasik eserlerle izleyici karşısına çıkacağız. Zeynep Öykü çok yönlü bir sanatçı, onunla birlikte çalacağım için ben de çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Festivalde, Anadolu topraklarındaki kültürel değerleri tanıyıp, korumanın önemine değinen sunumlara da yer verileceğine işaret eden Kutluer, 11 Aralık'taki resital öncesinde eşi Refik Kutluer'in "Korumak için Tanımak Lazım" başlıklı sunum yapacağını anlattı.

Amaç dünyanın ilgisini Tarsus'a çekmek

Kutluer, Avrupa Birliği Oda Orkestrası'nın 20 Aralık'ta Ankara'da, 21 Aralık'ta Tarsus'ta olmak üzere 2 konser vereceğini dile getirdi.

Tarsus'u dünyaya tanıtmak ve bu kentin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebilmesi için adım atmak istediklerini vurgulayan Kutluer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarsus, Anadolu'nun çok önemli bir yerleşim birimi. 10 bin yıllık geçmişe sahip ve Hristiyanlığın ilk yayıldığı bölge. Tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle Tarsus acilen UNESCO'nun koruması altına alınmalı diye düşünüyorum. Ben de bir müzisyen olarak etkinliklerle buna katkıda bulunmak, festivalimizi Anadolu'ya açmak istedim. Geçen sene İstanbul ve Antalya konserlerimiz olmuştu. Bu sefer de Tarsus da konserimiz var. İnşallah Tarsus çok yakında UNESCO'nun koruması altına girer."

"Dünya prömiyerleri ve yeni yıl kutlaması"

Kutluer, festivalin kapanış konserini ise 25 Aralık'ta Rus ya da Rusya'da eğitim almış müzisyenlerden oluşan Ankara Ensemble ile vereceklerini kaydetti.

Bunun aynı zamanda bir yeni yıl konseri olacağını, klasik müziğin en tanınmış eserlerini başkentli müzikseverle buluşturacaklarını aktaran Kutluer, "Bu konserde Meksikalı besteci Jose Elizondo'nun benim için yeni yazdığı ve dünya prömiyerini yapacağımız bir esere de yer vereceğiz. Ayrıca sanatçının yeni bestelediği diğer eserleri de repertuvarda bulunacak. Kapanış konserimiz dünya prömiyerleri ve yeni yıl kutlaması şeklinde olacak." şeklinde konuştu.

Halkın plaketi

Şefika Kutluer, festivali ilk kez düzenledikleri tarihten bu yana Çin, Yunanistan, Kore, Almanya, Avusturya, ABD, Portekiz, Lüksemburg, İsrail, Slovenya, Kosova, İsviçre, Polonya, Litvanya, İngiltere ve Fransa'nın aralarında yer aldığı birçok ülkeden sanatçıyı Ankaralı müzikseverlerle buluşturduklarını anımsattı.

Etkinliğin renkli ve güçlü performanslara, sergilere ve sunumlara ev sahipliği yaptığı bilgisini veren Kutluer, geride kalan yıllar boyunca unutamadığı bir anısını şu sözlerle anlattı:

"Ben ve eşim, Ankara'nın kültür hayatına katkıda bulunmak, Ankaralılara yurt dışındaki en kaliteli müzisyenleri, grupları getirmek için emek veriyoruz. Bir festivalin kapanış konserinde halkımıza festivale katılımlarından dolayı teşekkür ettik. İzleyicilerden biri bir şey söylemek istediğini ifade etti. Sahneye gelerek, 'Ankaralılar için siz eşinizle birlikte çaba harcıyorsunuz, kendinizi adayarak bu festivali yapıyorsunuz. Ben de halkın temsilcisi olarak size bir ödül vermek, teşekkürümüzü sunmak istiyorum' dedi. Eşimin de benim de gözlerim yaşardı. Halkın adına birisi bir plaket hazırlamış, bize bir teşekkür plaketi sunmuştu. Çok duygulanmıştık."

Kaynak: AA