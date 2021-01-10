Signal nedir? Signal nasıl kullanılır? Nereden indirilir? Signal'in özellikleri nelerdir? Signal ve Whatsapp arsındaki farklar nelerdir?

WhatsApp gizlilik politikasını yeniledi ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını bildirdi. Güncellenen sözleşmeyi kabul etmeyenler, 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'ı kullanamayacak. Peki, Signal nedir? Signal nasıl kullanılır? Nereden indirilir? WhatsApp alternatifi Signal'in özellikleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

SIGNAL NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Signal kendini gizliliğe önem veren bir mesajlaşma uygulaması olarak tanımlıyor. Bu uygulamada uçtan uca şifreleme (Açık kaynaklı Signal Protocol) kullanılıyor. Kullanımı ücretsiz ve kolay olan uygulamanın mesajlaşma ve görüşmelere ise erişim izni yok.

Signal klasik mesajlaşma dışında, diğer uygulamalarda da yer alan sesli ve görüntülü arama özelliklerine sahip. Gönderilen fotoğraflar üzerinde çizim, kırpma, döndürme dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz düzenleme özelliği var. Fotoğraflar için ayrıca yazı yazma aracı da bulunuyor.

Signal tarafından sunulan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-Mesajlaşma

-Görüntülü ve sesli arama

-Grup sohbetleri

-Fotoğraf, video, ses gibi medyaları gönderme

-Belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar

Ayrıca uygulama üzerinden ücretsiz SMS gönderme imkanı da bulunuyor.

SIGNAL NEREDEN İNDİRİLİR?

Signal uygulamasının Android ve iOS sürümleri mevcut. Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

SİGNAL UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Signal, kullanıcıların iOS ve Android'de diğer Signal kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama yapmalarına olanak tanır. Tüm aramalar bir Wi-Fi veya veri bağlantısı üzerinden yapılır ve (veri ücretleri hariç) şehirlerarası ve uluslararası dahil ücretsizdir. Signal ayrıca kullanıcıların bir Wi-Fi veya iOS, Android ve bir masaüstü uygulamasındaki diğer Signal kullanıcılarına veri bağlantısı üzerinden metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanır. Bu uygulama aynı zamanda grup mesajlaşmasını da destekler.

Signal kullanıcılarıyla yapılan tüm iletişim otomatik olarak uçtan uca şifrelenir. Kullanıcının iletişimini şifrelemek için kullanılan anahtarlar uç noktalarda oluşturulur ve saklanır (örn. Sunucular tarafından değil, kullanıcılar tarafından). Bir kişinin gerçekten iddia ettikleri kişi olduğunu doğrulamak için, Signal kullanıcıları önemli parmak izlerini (veya QR kodlarını tarayarak) harici kanallardan karşılaştırabilir. Uygulama, bir kişinin anahtarı değişirse kullanıcıyı bilgilendirmek için ilk kullanımda güven mekanizması kullanır .

Android'de, kullanıcılar Signal'ı varsayılan SMS/ MMS uygulaması haline getirmeyi seçebilir ve standart uçtan uca şifreli Signal mesajlarına ek olarak şifrelenmemiş SMS mesajları gönderme ve almalarını sağlar. Kullanıcılar daha sonra Signal içermeyen kişilerle iletişim kurmak için aynı uygulamayı kullanabilir. Şifrelenmemiş bir mesaj göndermek, Signal kullanıcıları arasında da kullanılabilir.

TextSecure, kullanıcının yerel ileti veritabanını ve kullanıcının şifreleme anahtarlarını şifreleyen bir parola oluşturlamalarını sağlamaktadır. Bu, kullanıcının iletişim veritabanını veya ileti zaman damgalarını şifrelemedi. Android ve iOS'taki Signal uygulamaları; telefonun pin, parola veya biyometrik kimlik doğrulaması ile kilitlenebilir. Kullanıcı, telefonun kaybolması veya çalınması durumunda ek bir koruma mekanizması sağlayarak bir "ekran kilidi zaman aşımı" aralığı tanımlayabilir.

Signal ayrıca kullanıcıların mesajlara zamanlayıcı koymalarına izin verir. Belirli bir zaman aralığından sonra, iletiler hem gönderenin hem de alıcıların cihazlarından silinecektir. Zaman aralığı beş saniye ile bir hafta arasında olabilir, ve zamanlayıcı her alıcı için mesajın kopyasını okuduktan sonra başlar. Geliştiriciler bunun "tüm katılımcıların temasınızın düşmanca olduğu durumlar için değil, minimalist veri sağlığını korumak istediği konuşmalar için ortak bir özellik" olduğunu vurguladılar.

Signal, varsayılan olarak kullanıcıların mesajlarını, şifrelenmemiş bulut yedekleme işleminin dışında tutar.

Signal, okuma ve yazma bildirimlerini devre dışı bırakma özelliğine sahiptir.

SİGNAL VE WHATSAPP ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Hürriyet yazarlarından Özcan Çıkmaz'ın konu ile ilgili yazısında iki uygulama arasındaki farkları ortaya koydu:

Signal'de tüm sesli ve görüntülü aramalarınız, dosya paylaşımlarınız, kısacası uygulama içinde gerçeklesen her şey üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifreleniyor. Yani, biri sizin elinizden telefonunuzu zorla almadığı sürece, hiç kimse araya girip konuşmalarınızı hackleyemez. Ses aramasındaki ağır şifrelemeden dolayı arama birkaç saniye geç başlasa da ses kalitesi çok yüksek ve Whatsapp'taki kesilmeler yaşanmıyor.

Whatsapp kişi listenizi şifrelemiyor dolayısıyla listeniz ve kimlerle hangi saatte görüştüğünüzün kayıtları, sunucularına kaydediliyor. Signal'de ise her şey şifreleniyor!

Whatsapp'ta mesajlarınız telefonunuzda durduğu sürece şifreli korunuyor ancak herkesin zorunlu olarak tüm konuşma geçmişinin yedeğini (back-up) alıyorlar. Bu yedeklemeler maalesef şifrelenmiyor ve bir şekilde bulut hesabınıza erişenlere karşı, sizi savunmasız bırakıyor. Facebook'un bu verileri okuyarak şirketlere sattığı da söylentiler arasında!

Signal'de ise telefonunuzun bile yedeğini alsanız, hiç bir şekilde konuşmalarınız buna dahil olmuyor. Dolayısıyla hackerler size ulaşamıyor. Kurumsal kullanıcıların güvenlik protokolleri açısında da bu son derece önemli bir özellik!

SİGNAL NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut. Signal'ın avantajı ise WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Signal'in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor.

Edward Snowden ve Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey gibi isimlerin de Signal uygulamasını kullandığı biliniyor.