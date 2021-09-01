Sıcaktan kaçan Diyarbakırlıların izole rotası Sinek Çayı: Balıkların ayaklarına dokunmasının keyfini çıkarıyorlar

Diyarbakır'da sıcak havadan bunalan ve yeni tip koronavirüs salgını sürecinde izole bir yer arayanlar, Sinek Çayı'nda serinlemenin ve doğa ile baş başa kalmanın keyfini yaşıyor.

Diyarbakır'da sıcak havadan bunalan ve yeni tip koronavirüs salgını sürecinde izole bir yer arayanlar, Sinek Çayı'nda serinlemenin ve doğa ile baş başa kalmanın keyfini yaşıyor.

Yüzlerce yıldır şifa dağıtan kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve Kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı Mahallesi'ndeki gizli hazine İkiz Şelaleler ve doğa yürüyüş parkuru gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran ilçe, turistlerin ilgi odağı oluyor.

Termal ve doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, 40 dereceyi aşan sıcak havadan bunalanların ve sakin bir yer arayanların ilgisini çekiyor.

Serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler ilçede Sinek Çayı'nı tercih ediyor.

"Misafirlerimiz için gereken hizmetleri sunuyoruz"

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AA muhabirine, ilçenin sıcak aylarda yoğun bir şekilde misafir ağırladığını dile getirdi.

Bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ilçede turizmi canlandırmak için birçok proje yürüttüklerini anlatan Karamehmetoğlu, "Temizlik, rehberlik, mesire alanlarında alt ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere misafirlerimiz için gereken hizmetleri sunuyoruz." dedi.

Son günlerde artan sıcakların da etkisiyle Çermik'in izole rota arayışında olanların tercihi konumuna geldiğini ifade eden Karamehmetoğlu, hem Kaymakamlık hem de Belediye olarak salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkı tuttuklarını aktardı.

"Burası gizli bir cennet gibi"

Sinek Çayı'nda işletmecilik yapan Nebi Karamehmetoğlu da salgın nedeniyle uzun süre kapalı olan hizmet sektöründeki birçok işletme gibi yaz aylarıyla birlikte misafirlerine kavuştuklarını dile getirdi.

İnsanların salgın döneminde ve sıcak günlerde sakin yer arayışına girdiğini belirten Karamehmetoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanlar açık alanları arıyor. Burası gizli bir cennet gibi. Doğal bir şelalemiz var. İnsanlar burada hizmet alıyor. Diyarbakır olarak son günlerde en sıcak zamanımızı yaşıyoruz. Üzüm ve incir sıcakları dediğimiz bu dönem insanları evinde bunalttı. İnsanlar sıcaktan kaçmak için serin yerler arıyor. Diyarbakır'da da en uygun ilçe Çermik."

Ziyaretçilerden tek isteklerinin salgın ve genel temizlik kurallarına uymaları olduğunu belirten Karamehmetoğlu, müşteri yoğunluğuna ilişkin bilgi verirken hafta içi ortalama 30-40 aile, hafta sonu özellikle pazar günleri 100 aileye kadar çıktıklarını belirtti.

Buradaki işletmelerde suya girilen yerlerin suyun derin olmamasından dolayı güvenli olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, "Burada piknik alanı ve lokanta bulunuyor. Buraya gelenler sabah kahvaltısını yapıyor, akşama kadar vakit geçiriyor. Çocuklar suda yüzüyor, serinliyor. Burası sıcaktan bunalanların adresi." diye konuştu.

"Huzur verici bir ortam"

Ailesiyle ilçeye zaman geçirmeye gelen Abdullah Kanat da "Burayı ilk defa gördük. Böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyorduk. Havası güzel. Diyarbakır çok sıcak ve durulacak gibi değil. Biz de buraya geldik, huzur verici bir ortam. Salgından dolayı evlerde bunalmıştık." ifadesini kullandı.

Kanat, Sinek Çayı'na kurulan masalarda oturup çay içerken balıkların ayaklarına dokunmasının da ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilerden Faik Değer ise salgın döneminde uzun süre evde kaldıklarını ve sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Buraya daha önce geldiğini ve çok beğendiği için ailesini de getirdiğini anlatan Değer, şelalesi ve suyu ile mükemmel bir yer olduğunu belirtti.

Değer, "Aşırı derecede sıcaklık var ve şehir çekilmez hale geldi. İnsanlar serin bir yere gitmek istiyor. Çoğu kişi buraları keşfetmemiş ama burası saklı bir cennet gibi. Buraya gelmeyi herkese tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk