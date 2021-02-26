Sharon Stone kimdir, kaç yaşında? Sharon Stone filmleri! Sharon Stone hayatı ve biyografisi!
Pek çok filmde görmeye alışık olduğumuz bir sima olan Sharon Stone, merak edilen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Temel İç Güdü filmiyle yakından tanıdığımız isim hakkında Sharon Stone kimdir, kaç yaşında? soruları yanıt arıyor.
Kerimcan Durmaz'ın yeni klibinde aynı pozu verdiği Sharon Stone hakkında merak edilen sotuların yanıtlarını sizler için derledik. Sharon Stone kimdir, kaç yaşında? İşte, Sharon Stone filmleri! Sharon Stone hayatı ve biyografisi!
SHARON STONE KİMDİR?
10 Mart 1958 doğumlu ABD'li sinema oyuncusu olarak tanıdığımız isimlerden. Oscar Ödülü'ne aday olan, Altın Küre ve Emmy ödülünü kazanan ABD'li aktris, yapımcı, ve eski manken.
10 Mart 1958 tarihinde, Dorothy ve Joseph Stone çiftinin dört çocuğundan ikincisi olarak, Meadville, Pennsylvania, A.B.D.'de dünyaya geldi.
1975 yılında, Saegertown Lisesi'nden mezun oldu ve henüz 16 yaşındayken Edinboro Üniversitesi'ne kaydoldu. Üniversitede okuduğu sırada geçimini sağlamk için Mc Donalds'da kasiyer olarak çalışan Stone'un talihi, 1975 yılında katıldığı Miss Pennsylvania güzellik yarışmasını kazanması ile değişti.
Miss Pennsylvania'yı kazanmasının ardından modellik ve reklam oyunculuğu yapan Stone, model olarak kariyerine devam etmek için üniversiteden ayrıldı ve New Jersey'e yerleşti. Burger King, Maybelline gibi pek çok markanın .T.V. deki yüzü olan ünlü oyuncu, Ford Modellik Ajansı'na kaydolarak modellik kariyerini ilerletti
Stone'un kadrosunda yer aldığı ilk film, Woody Allen imzalı Stardust Memories oldu. Bu filmi 1981 tarihli , Deadly Blessing, 1985 tarihli King Solomon's Mines ve 1988 tarihli Action Jackson izledi. 1987 yılında rol aldığı macera filmi Allan Quatermain and the Lost City of Gold ile Razzie Ödülleri'nde En Kötü Oyuncu dalında aday gösterilen Stone, ünlü T.V. dizisi MacGyver'ın yapımcısı Michael Greenburg ile 1985 yılında evlendi; fakat çift geçimsizlik nedeniyle 1987 yılında boşandı.
Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger ile beraber rol aldığı bilimkurgu filmi Total Recall, Stone'a şöhretin kapılarını açan ilk yapım oldu. Total Recall'ın çekimleri için ağır fizik egzersizilmin vizyona girmesinin ardından ünlü erkek dergisi Playboy'a soyundu.
Basic-instinct (Temel İçgüdü), 1992 yılında vizyona girdi ve muhafazakar kesimden yoğun tepki aldı.
Stone'un biseksiel bir seri katili canlandırdığı film, aşırı çıplaklık ve seks sahneleri yüzünden 16 yaş sınırı ile sinemalarda oynadı.
Stone'un canlandırdığı yazar/ katil Catherine Tramell karakteri, kendisinden önce dönemin ünlü yıldızları Meg Ryan, Jennifer Jason Leigh ve Julia Roberts'a teklif edilse de, hiçbiri rolün gerektirdiği çıplaklığı kabul etmeyerek filmde rol almadılar.
Sinema izleyicileri ve eleştirmenleri tarafından iyi notlar alan Temel İçgüdü'nün vizyona girmesinin ardından Sharon Stone, People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 kadınından birisi olarak seçildi.
Stone, 1995 yılında, Robert De Niro ile beraber başrollerini paylaştığı ve Martin Scorsese tarafından yönetilen Casino adlı drama filmi ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre ödülü kazandı.
Uzun bir aradan sonra, 2004 yapımı Catwoman ile beyaz perdeye geri dönen Stone, 2006 yılında vizyona giren Temel İçgüdü 2'de de başrolü oynadı.
Her iki filmin de düşük gişe hasılatları yapması ve de eleştirmenler tarafından beğenilmemesi sebebiyle aradığı başarıyı yakalayamayan Stone, son olarak 2008 yılında Five Dollars a Day ve 2009 yılında Streets of Blood adlı filmlerde rol aldı.
Sinema yapımlarının yanı sıra The Practice ve Law & Order gibi ünlü dizilerde de konuk oyuncu olarak yer alan Sharon Stone, 2004 yılında Türk dizisi Kurtlar Vadisi'nde de konuk oyuncu olarak yer aldı.
SHARON STONE FİLMLERİ
Stardust Memories
Les Uns et les autres
Deadly Blessing
Not Just Another Affair
Bay City Blues Cathy St.
Magnum, P.I.
Calendar Girl Murders
The Vegas Strip War
Irreconcilable Differences
King Solomon's Mines
Police Academy 4: Citizens on Patrol
Allan Quatermain and the Lost City of Gold
Cold Steel
Tears in the Rain
Action Jackson
Above the Law
Beyond the Stars
Blood and Sand
War and Remembrance
Gerçeğe Çağrı
He Said, She Said
Scissors
Year of the Gun
Diary of a Hitman
Where Sleeping Dogs Lie
Basic Instinct
Sliver
Intersection
The Specialist May Munro
The Quick and the Dead Ellen 'The Lady'
Diabolique
Last Dance
Sphere
Antz Princess
The Mighty
Gloria
The Muse
Simpatico
If These Walls Could Talk 2
Picking Up the Pieces
Beautiful Joe
Cold Creek Manor
Kurtlar vadisi
Kedi Kadın
Broken Flowers
Alpha Dog
Basic Instinct 2
Bobby
If I Had Known I Was a Genius
When a Man Falls in the Forest
Democrazy
The Year of Getting to Know Us
Five Dollars a Day
Streets of Blood
Law & Order: Special Victims
The Burma Conspiracy
Border Run
Lovelace
Gods Behaving Badly
Fading Gigolo
Love in Vegas
What About Love
Ajan X
Darknet
Life on the Line
Savva
A Golden Boy
Savva: Heart of the Warrior
Mothers Day