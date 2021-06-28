Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra İspanya'nın tatil cenneti adası Ibiza'da iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılığı çabuk unuttu. Mısırlı sevgilisinden olan bebeğine düşük yapan sosyal medya fenomeni, iki gün sonra İbiza'da partiye katıldı. Evlilik teklifi aldığı ve kısa süre içinde nikah masasına oturması beklenen Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmişti.

İbiza'da iki erkek arkadaşıyla partiye katılan Subaşı'nın fotoğraflarına Snob Magazin ulaştı. İddiaya göre Subaşı, Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra İbiza'da yeni bir villa tuttuğu öğrenildi. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve uzun süre konuşulan sosyal medya fenomeni, yanındaki arkadaşlarından birinin Türk diğerinin ise kim olduğu merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin