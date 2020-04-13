Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat izin belgesini kimler alabilir?
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Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat izin belgesini kimler alabilir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlar için zorunluluk haline getirilen Seyahat İzin Belgesi e devlet üzerinden alınabilecek. Peki, Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı!

13.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:40
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat izin belgesini kimler alabilir?

Belgeyi almak isteyenler kaymakamlıklara başvuruyordu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, Seyahat İzin Belgesi'in artık e-Devlet'ten alınabileceği belirtildi. Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi sorgulama ekranı! Seyahat İzin Belgesi nedir? Seyahat izin belgesini kimler alabilir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yolcuların toplu ulaşım araçları ile şehir değiştirmesi şehirlerarası seyahat izin belgesine bağlandı. Bu belge olmadan otobüs veya uçakla seyahat eden yolculara ya da şirkete ceza kesiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Seyahat İzin Belgesi'nin e Devlet üzerinden alınacağı kaydedildi. Açıklama:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimler olduğunu paylaştı.

İstanbul'a giriş çıkışına izin verilenler şöyle sıralandı:

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi başvurusu işlemleri:

• e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapılacak

• Başvuru Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

• Değerlendirme sonrası başvuru sahiplerine "başvurunuz kabul edilmiştir" ya da "başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS gönderilecek.

• Başvurusu kabul edilen vatandaşlar otogar veya havalanlarında bulunan başvuru masalarından TC kimlik numaraları ile doğrulama yapabilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi alırken e-Devlet üzerinden bir dizi işlem basamaklarını takip etmelisiniz.

1. Adım:

Size ait e-Devlet şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapınız.

2. İçişleri Bakanlığı Seyahat İzni İşlemleri hizmet sayfasına geliniz.

"SEYAHAT İZNİ İŞLEMLERİ" seçimi yapıp devam butonuna basınız.

3. Yolcuğunuzu hava yolu mu, kara yolu mu, buna göre ekrandan seçim yaparak bir sonraki adıma geçiniz.

4. Sonraki bölümde ise

İletişim bilgileri

E-Posta Adresi

Başvurulacak Taşra Teşkilatı

Konu

Standart Başvuru Metni

Başvuru Belgesi Ekleme

Ek Belge

Detay Bilgi Listesi

Gidiş – Dönüş tarihi bilgileri

Son olarak da başvuru onay bölümünü kontrol edip "BAŞVUR" butonuna tıklayıp işlem tamamlayınız.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı ile "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi üzerinden talepte bulunabilecekleri gibi valilik ve kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurullarına doğrudan başvuru da yapabilecekler.

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