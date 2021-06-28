Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'a uzaklaştırma kararı
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Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'a uzaklaştırma kararı

Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'a uzaklaştırma kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında '100 metreden fazla yaklaşmamak' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında '100 metreden fazla yaklaşmamak' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral, eski sevgilisi Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile bir mekanda yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Aral gözaltına alındı.

"GİZLİ İLİŞKİ YAŞADIKLARINI DUYDUM"

Yiğit Marcus Aral emniyetteki ifadesinde, Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile bir otelde kaldıkları ve gizli ilişki yaşadıklarını duyduğunu öne sürerek, "Bunun üzerine basın açıklaması yaparak kendisinden ayrıldım. Ben Türkiye'de tanınan biriyim, Survıvor yarışmacısıyım" dedi.

Yaptığı basın açıklamasının ardından Şevval Şahin ile buluştuklarını söyleyen Aral, "Benim kızacağım şekilde Instagram'dan Kerem Kamışlı ile olan videolarını story olarak attı. Kendisine mesaj olarak niye bunları paylaştığını ve Kerem Kamışlı ile sevgili olup olmadıklarını sordum. Sevgili olmadıklarını ve tesadüfen karşılaştıklarını söyledi. Sosyal medya hesabıma Şevval ile Kerem'in birlikte olduklarına dair görüntüler geliyordu. Amacı beni rencide etmekti" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen Aral, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "tehdit" ve "yaralama" suçlarından adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yiğit Marcus Aral'ın müştekiler Kerem Kamışlı ile Şevval Şahin'in ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmamak ve 2 ay süreyle her ayın ilk pazartesi günü en yakın karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol kararı verdi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'a uzaklaştırma kararı
Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'a uzaklaştırma kararı
Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'a uzaklaştırma kararı
Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'a uzaklaştırma kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'a uzaklaştırma kararı - Haberler
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