Sevgilisini falçata ile kesen sanığın yargılanmasına devam edildi

03.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:56

Avcılar'da kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı falçatayla ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı, daha sonra öldüğünü düşünüp göl kenarına attığı ve araba ile üzerinden geçtiği iddia edilen Emre Çiçek'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatının olay 2 sevgilinin kavgası şeklindeki beyanlarına mağdur Rabia Kaçmaz öfkelenerek "Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti" dedi.



Avcılar'da 5 Şubat 2019'da kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı (25) sana sürpriz yapacağım diyerek bir konfeksiyon atölyesine götüren ve burada genç kızın boğazını, bacağını ve vücudunun farklı yerlerini falçata ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen Emre Çiçek'in (25) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya mağdur Rabia Kaçmaz ile müştekiler de katıldı.



Cezai ehliyeti tam



Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan sanık Emre Çiçek'in cezai ehliyetine ilişkin aldırılan raporu okuyan mahkeme başkanı, sanık Çiçek'in cezai ehliyetinin tam olduğunu aktardı. Müşteki avukatları olaya yardım ettiğini iddia ettikleri sanığın da tutuklanmasını talep ettiler. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Diren Cevahir Şen, tutuksuz sanık Yunus'un olayı daha önceden bildiğini düşündüğünü söyleyerek "Olay anında gelerek Rabia'yı kanlar içinde görmüştür. Mağduru tek başına Emre'nin taşıması mümkün değildir. Bu olaydan Yunus'un haberi vardır. Suçun işlenmesine kolaylık sağlamıştır. Bu nedenle tutuklanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti"



Sanık Emre Çiçek'in avukatı ise olayın 2 sevgili arasındaki bir kavga ile başladığını söyleyerek "O an gelişmiş bir olaydır" dedi. Bunun üzerine Rabia Kaçmaz "Ne kavgası bir de kadın olacaksın" şeklinde tepki gösterdi. Mağdur Kaçmaz ayrıca "Plastik kelepçe, bantlar. Bunların hepsi yalan mı? Kadın olacaksın bir de. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti. Ben her gün bununla yaşıyorum" şeklinde konuştu. Rabia Kaçmaz duruşma salonunda gözyaşlarına boğuldu.



Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Sanık Emre Çiçek'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı Diren Cevahir Şen mağdur Rabia'nın şans eseri hayatta kaldığını söyleyerek "Ölmesi çok muhtemel, yaşaması çok düşük bir ihtimaldi. Sanık Emre Çiçek diğer tutuksuz sanık Yunus Kıldır ile birlikte Rabia'yı bir çuvala koydu ve onu göl kenarına attı" dedi. Diğer tutuksuz sanık Yunus Kıldır'a yönelik tutuklama kararı çıkmadığını da söyleyen avukat Şen "Duruşmada karşı taraf bir anlık gafletle olayın 2 sevgili arasındaki bir kavga olduğunu ifade etti. Sanığın bir anlık gaflet ile bu fiili işlediği söylendi" dedi.



"Her zamanki gibi skandal"



Rabia kaçmaz ise konuşmasında "Duruşma her zamanki gibi skandal. Olayın anlık gelişmediğini bildikleri halde sanıkların avukatlarının kalkıp bu durumu inkar etmeleri ve sanığı olumlu yönde etkilemeleri beni çok üzüyor. Ben bir an önce faillerin gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 5 Şubat 2019'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, Emre Çiçek'in kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a sürpriz yapacağını söyleyerek iş yerine götürdüğü ve burada Rabia Kaçmaz'ın gözlerini kapatarak genç kızın ellerini ve ayaklarını falçata ile yaralayıp boğazını kestiği açıklanmıştı. Ardından dışarıya çıkan Emre Çiçek'in arkadaşı Yunus Kıldır ile yeniden olay yerine döndüğü ve Rabia Kaçmaz'ı bir çuval içine koyarak göl kenarına atıp üzerinden araba ile geçtiği belirtilmişti. 6 Şubat 2019 tarihinde teslim olan Emre Çiçek polis merkezinde olayı anlatmıştı. Rabia Kaçmaz ise yarı çıplak halde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve kanlı bir biçimde göl kenarında bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Çiçek'in 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıla kadar hapsİ istenirken, diğer şüpheli Yunus Kıldır'ın ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA