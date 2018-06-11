Sevgilisi, Cinsel İçerikli Videolarını Ailesine Göndermekle Tehdit Edince Kendini Balkondan Attı

26 yaşındaki Alessio Bianchi, 24 yaşındaki sevgilisi Damilya Jossipalenya'yı uygunsuz görüntülerini ailesine göndermek ile tehdit edince genç kız yaklaşık 25 metre yükseklikten atlayarak intihar etti. Bianchi'nin ayrıca, Damilya'nın kokain çekerken çekilen görüntülerini de aile ile paylaşacağını söyleyerek genç kızı korkuttuğu öğrenildi.

MAHKEME SEBEBİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan olayda, tehdit edilen Damilya'nın ertesi gün kendini balkondan attığı açıklandı. Mahkeme, ölen kişinin ruhsal durumunu intihar edebilecekleri bir noktaya kadar bozabilecek bir kötüye kullanma olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Bianchi 'nin avukatı, "Sanığın eylemlerinin, genç kızın intihar etmesine neden olduğu söylenemez" dedi.

GECE ÇIKAN TARTIŞMA SABAH KADAR SÜRDÜ

Çiftin iki yıllık çalkantılı bir ilişkisi olduğu ve dışarı çıktıkları bir gece eve döndüklerinde tartışmaya başladıkları, genç kızın sabah erken saatlerinde sevgilisi tarafından evden kovulduğu açıklandı.

BİR GÜN ÖNCE DE İNTİHARI DENEMİŞTİ

Vücudunda çürük izleri bulunan kadının bir gün önce de kendini yüksekten atmaya çalıştığı ve bu izlerin sevgilisi kendisini engellemeye çalışırken oluştuğu iddia edildi.

Bianchi'nin telefonundaki yazışmalarda, genç kıza ''Seni yok etmeye devam edeceğim'' dediği ve cinsel içerikli görüntülerini yaymakla tehdit ettiği öğrenildi. Bianchi'nin adam öldürme suçunda yargılanabileceği açıklandı.